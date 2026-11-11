고우림♥김연아 "결혼 5년 차...부부싸움 한 적 한 번도 없어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 포레스텔라의 고우림이 아내 김연아와의 결혼 5년 차 생활을 밝힌다.

오늘(11일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 남유정, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 '장한, 나' 특집으로 꾸며진다.

이날 고우림은 자신의 가장 큰 매력인 저음이 오히려 부담스러운 순간이 있다고 밝혀 관심을 모은다. 특유의 묵직한 목소리에 얽힌 뜻밖의 사연과 함께 평소와는 다른 반전 목소리까지 들려주며 의외의 매력을 보여준다. 이어 자신의 저음 한계를 확인하기 위해 현장에서 즉석 저음역 테스트에 돌입, 독보적인 '동굴 보이스'의 진가를 드러내며 과연 몇 옥타브까지 내려갈 수 있을지 호기심을 자극한다.

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지난 '라디오스타' 출연 이후의 이야기도 공개한다. 당시 선보인 성대모사로 관심을 받은 고우림은 방송 이후 자신의 출연 장면을 다시 챙겨봤다고 밝힌다. 아내 김연아와 함께 방송을 보며 반응을 살폈던 특별한 뒷이야기까지 전한다.

고우림은 이번 출연을 앞두고도 새로운 성대모사를 준비하느라 잠까지 설쳤다고 고백한다. 최홍만과 한석규에 이어 새로운 인물의 성대모사까지 준비한 것. 진지한 저음으로 뜻밖의 예능감을 선보이는 고우림의 새로운 개인기가 어떤 반응을 이끌어 낼지 기대를 모은다.

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포레스텔라의 음악적 성과에 얽힌 비하인드 스토리도 공개된다. 고우림은 포레스텔라가 '불후의 명곡' 왕중왕전에서 7연속 우승을 기록한 특별한 경험을 떠올리며, 당시 자신이 맡았던 강렬한 도입부에 대한 이야기를 전한다. 멤버들이 자신에게 중요한 역할을 맡겼던 이유부터 짧은 파트만으로도 강한 인상을 남길 수 있었던 비결까지 공개한다.

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이와 함께 고우림은 포레스텔라의 3년 만의 미주 투어 소식을 전한다. 국내 연말 공연을 시작으로 내년 1월과 2월 미국에서 현지 팬들을 만날 예정이라는 것. 그는 오랜만에 해외 팬들을 직접 만나는 소감과 함께 포레스텔라만의 특별한 공연을 예고하며 기대감을 높인다.

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이어 에이티즈 최산보다 먼저 '북부대공'이라 불렸던 과거도 공개된다. 4년 전, 포레스텔라 무대에서 선보인 화려한 의상으로 팬들에게 '북부대공'이라는 별명을 얻게 된 것. 고우림은 당시 화제를 모았던 의상부터 최근 공연 의상까지 직접 가져와 공개하며 MC들의 시선을 사로잡는다. 급기야 출연진이 합세한 '북부대공' 챌린지까지 펼쳐지며 스튜디오를 달군다.

그런가 하면 고우림은 결혼 5년 차를 맞아 아내 김연아와의 알콩달콩한 일상도 공개한다. 평소 묵직한 저음과 진중한 모습으로 사랑받는 그가 아내 앞에서는 오히려 애교가 늘어난다고 밝혀 눈길을 끄는 것. 김연아와 한 번도 싸운 적이 없다는 고우림은 아내의 마음을 녹이는 자신만의 필살기까지 공개해 관심을 집중시킨다.

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국보급 저음에 대한 뜻밖의 고민부터 포레스텔라의 음악적 성과, '북부대공' 별명 탄생 비화와 김연아 앞에서 달라지는 반전 모습까지, 고우림의 다채로운 이야기는 오늘(11일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.