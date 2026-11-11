'강의 중단' 이도, 비판 무릎쓰고 나간 첫 예능...PD에 애원까지 ?는데 광탈

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[스포츠조선 조민정 기자] 수능 강의 중단 논란에 휩싸인 스타 강사 이도가 그토록 간절히 원했던 넷플릭스 예능에서 첫 번째 탈락자가 됐다. 여기에 자필 사과문까지 발표했지만 수강생들의 반발은 좀처럼 가라앉지 않는 모양새다.

지난 10일 공개된 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')에서는 이도가 초반 게임에서 별다른 활약을 보여주지 못한 채 가장 먼저 탈락하는 모습이 그려졌다.

이도의 탈락이 눈길을 끄는 이유는 그가 프로그램 출연을 위해 직접 정종연 PD를 찾아갈 정도로 강한 의지를 드러냈기 때문.

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앞서 이도는 지난 5일 열린 제작발표회에서 "작년에 넷플릭스 행사에서 정종연 PD님을 마주쳤다. 다가가 자기소개하면서 '데블스 플랜3' 제작하면 제발 저를 한 번만 바라봐 달라고 요청했다"고 밝힌 바 있다. 심지어 자신의 수능 성적까지 공개했다고. 이도는 "정말 간절했다. 어렸을 때부터 모든 프로그램을 재미있게 봐왔다. 꿈의 무대였다"며 남다른 애정을 드러냈다.

그러나 정작 본 게임에서는 기대했던 활약을 펼치지 못했다.

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이도는 탈락 이후 "'탈락하지 말자'였는데 탈락했다. 내가 세운 목표를 못 이룬 거라 아쉽다"고 소감을 전했다. 이어 "억울하게 당해서 탈락했다기보다 게임이 여러 번이었는데 한 번도 활약한 적이 없다"며 자신의 부족함을 인정했다. 그러면서 "내가 많이 부족하다. 그런데 앞으로 성장할 거다. 언젠가는 나도 이길 수 있도록 성장하겠다"고 아쉬움을 드러냈다.

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예능에서 예상보다 빠르게 퇴장한 가운데 이도를 둘러싼 강의 중단 논란도 여전히 이어지고 있다.

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앞서 이도는 지난달 29일 수능을 3주 앞두고 건강상의 이유로 한국지리·세계지리 강의 중단을 알렸다. 지난해에도 강의 차질을 빚은 데다 '데블스 플랜3' 제작발표회 참석과 유튜브 개설 사실까지 알려지며 수강생들의 반발이 커졌다. 이에 이투스는 지난 9일 공식 사과했고 이도 역시 10일 "두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다"며 자신의 판단에 책임을 인정했다. 아울러 건강 회복 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동을 중단하겠다고 밝혔다.

하지만 사과문 발표 이후에도 수강생들의 비판은 계속되고 있다. 실제 이도가 공개한 사과문에는 강의 운영 과정에 대한 문제를 지적하는 장문의 댓글들이 잇따라 달렸다.

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한 누리꾼은 이도가 사과문에서 수능 3주 전 강의 중단을 강조했지만 실제로는 연초부터 강의 업로드가 계속 지연됐다고 주장했다. 그는 "올해 모든 커리에서 약속을 제대로 지킨 강좌가 없었다"며 일부 강좌가 예정된 시기보다 한참 늦게 마무리됐고 질의응답 게시판에도 제대로 답변하지 않았다고 지적했다. "강의 밀리면서 이런 알맹이들은 쏙 빼놓고"라며 사과문이 문제의 핵심을 충분히 설명하지 못했다고 비판했다.

해당 댓글에는 약 3000개의 '좋아요'가 달리며 공감을 얻었다.

또 다른 수강생은 지난해 12월부터 이도의 강의를 들었지만 영상 업로드가 반복적으로 늦어져 학습 계획에 차질을 빚었다고 주장했다. 강의실 예약 문제와 교재 출판 지연 등을 이유로 기다려야 했다는 경험담도 공개했다.

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일부 댓글에서는 "사과문 올리고 완강은 다 해주는 데 아무 말 없이 병이 낫기를 기다리다가 이제 와서 수능 3주 남은 시점에 그냥 못 하겠다고 하면 어떡하느냐"는 취지의 비판도 나왔다.

현재 이투스 홈페이지에서는 이도의 기존 17개 강좌가 비공개 처리됐다. 수강생들의 항의가 이어지던 Q&A 게시판 역시 비공개로 전환된 상태다.

한편 이도는 서울대학교 지리교육과 출신으로 지난해 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 '데블스 플랜3'까지 출연하며 방송 활동 영역을 넓혔지만 강의 중단 논란에 이어 예능에서도 첫 탈락의 고배를 마셨다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com