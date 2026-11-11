김지원 '닥터X', '시청률·화제성'도 '완벽 집도'…종영 앞두고 흥행 절정

사진제공=SBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 적수 없는 시청률 고공행진과 폭발적인 화제 속에 단 2화만을 남겨두고 있다.

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.

방송 첫 주부터 국내외 각종 흥행 지표를 휩쓸며 거침없는 흥행 집도를 이어 온 '닥터X'가 종영까지 단 2화만을 남겨둔 가운데, 식지 않는 열기로 안방극장을 완벽하게 장악하고 있다. 가장 최근 방송된 10화는 최고 시청률 20.2%, 전국 및 수도권 시청률 17.7%를 기록하며 동시간대 1위에 올랐다. 여기에 5주 연속 주간 통합 시청률 1위라는 대기록까지 이어가며 적수 없는 흥행 저력을 입증했다.

Advertisement

특히 채널 경쟁력과 프로그램의 화제성을 가늠하는 척도이자 광고 관계자들의 핵심 지표인 2049 시청률은 평균 7.2%, 최고 8%까지 치솟으며 자체 최고 기록을 경신, 타깃 시청층까지 완벽하게 사로잡았다. 뿐만 아니라 지난 7일(토) 방송된 9화 재방송마저 수도권 5.7%, 전국 5.5%를 기록, 화제작들이 대거 포진한 토요일 당일 지상파 전체 프로그램 시청률 4위를 차지하는 저력을 발휘했다. 이처럼 '닥터X'는 본방송은 물론 재방송까지 뜨거운 관심을 모으며 압도적인 흥행 열기를 이어가고 있다. (닐슨코리아 기준)

온라인을 뜨겁게 달구고 있는 화제성 역시 눈길을 끈다. '닥터X'의 개성 넘치는 캐릭터와 명장면, 명대사가 시청자들의 열렬한 반응을 이끌어내며 각종 패러디와 밈으로 확산되고 있다. 특히 시청자들 사이에서 인기 캐릭터 '가나디'가 구서대병원장 부승권(손현주 분)과 닮은꼴로 화제를 모으자, 원작자가 직접 수술복과 의사 가운을 입은 특별 일러스트를 공개하며 화답해 뜨거운 반응을 모았다. 여기에 정지선 셰프, 가수 볼빨간사춘기 등 장르를 불문한 유명인들까지 계수정(김지원 분)의 명대사 "하지 않습니다"를 패러디한 숏폼 콘텐츠를 선보이며 열기를 한층 더했다.

Advertisement

이처럼 거침없는 흥행 질주를 이어 온 '닥터X'의 종영을 앞두고 시청자들의 아쉬움과 기대감이 동시에 쏟아지고 있다. 이 가운데 지난 10화 엔딩에서는 계수정은 물론 박태경(김우석 분), 조원진(이진희 분)까지 충격에 빠트린 새로운 인물 김승효(전국환 분)가 등장해 역대급 파란을 예고했다. 이에 마침내 베일을 벗을 '닥터X'의 마지막 이야기에 대한 기대감이 최고조로 치솟고 있다.

Advertisement

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 오는 13일(금) 오후 9시 50분에 11화가 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com