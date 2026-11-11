광고계는 지금 '문가영 앓이' 중…쏟아지는 러브콜

사진 제공=판타지오

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문가영에 대한 광고계의 관심이 뜨겁다.

현재 문가영은 패션, 뷰티, 금융, 라이프스타일 등 다양한 브랜드의 광고 모델로 활동하며 폭넓은 영향력을 발휘하고 있다. 최근에는 글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬의 새로운 아우터웨어 캠페인에 참여한 데 이어, 현대카드와 프랑스 샴페인 하우스 모엣 & 샹동의 한국 최초 '프렌즈 오브 더 하우스'로 활동하며 업계의 높은 인기를 다시 한번 실감하게 했다.

특히 문가영은 한국기업평판연구소가 진행하는 브랜드평판에서 꾸준히 상위권에 이름을 올리며 탄탄한 대중적 인지도를 자랑하고 있다. 여기에 브랜드의 가치를 높이고 소비자에게 신뢰를 줄 수 있는 이미지까지 겸비해 광고계가 사랑하는 인물로 손꼽힌다.

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이처럼 문가영은 브랜드가 추구하는 방향성을 가장 잘 표현할 수 있는 인물이라는 평을 받으며 국내를 넘어 글로벌 업계에서도 꾸준한 러브콜을 받고 있다. 그야말로 광고계는 지금 '문가영 앓이' 중이다.

이러한 가운데 배우로서의 성과 역시 눈길을 끈다. 드라마와 영화를 넘나들며 자신만의 필모그래피를 쌓아온 문가영은 지난해 12월 개봉한 영화 '만약에 우리'에서 한정원 역을 맡아 인물의 감정선을 섬세하게 표현하며 세대를 아우르는 로맨스를 그려내 깊은 공감을 이끌어냈다. 이 작품으로 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 최우수연기상을 수상하는 영예를 안기도 했다.

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이런 그가 27년 방영 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 '허수아' 역을 맡아 새로운 얼굴로 시청자들과 만날 예정이라고 해 더욱 기대를 모은다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com