존박·곽진언 '맥도날드 랩' 도용 의혹..소속사 "음원 삭제 협의 중" [공식]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 존박과 곽진언이 만든 '맥도날드 주문 랩'이 원작자의 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통돼 소속사가 대응에 나섰다.

뮤직팜엔터테인먼트는 11일 공식 입장을 통해 "최근 소속 아티스트 존박과 곽진언이 작사하고, 존박이 작곡·편곡한 '맥도날드 주문 랩' 음원이 당사 및 원작자의 사전 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통된 사실을 확인했다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 해당 음원은 지난 2일 나이지리아 소재 '정글 엔터테인먼트 벤처스'를 통해 '요요티나(Yoyotina)'라는 아티스트 명의로 등록됐다. 곡명은 'McDonald's'이며 스포티파이와 유튜브 뮤직 등에서 유통된 것으로 파악됐다.

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소속사는 "음악은 창작자의 노력과 권리가 존중받아야 하는 소중한 창작물이다. 원작자의 동의 없이 이를 상업적으로 이용하고 유통하는 행위는 창작자의 권리를 침해할 수 있는 사안인 만큼, 정확한 사실관계와 권리 침해 여부를 확인하는 것이 우선이라고 판단하고 있다"고 설명했다.

이어 "최근 AI 기술의 발전과 글로벌 음원 유통 환경의 변화로 인해 타인의 창작물이나 목소리를 무단으로 활용하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 창작자의 권리를 보호하기 위한 보다 세심한 관심과 대응이 필요한 시점"이라고 강조했다.

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현재 소속사는 국내외 관계 전문가들과 함께 이번 사안의 경위를 검토 중이다. 불법 유통된 음원의 삭제와 추가 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 필요한 협의도 진행하고 있다.

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끝으로 "원작자와 아티스트의 권익이 정당하게 보호될 수 있도록 필요한 대응을 검토해 나갈 예정"이라고 전했다.

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지난달 23일 유튜브 채널 '존이냐박이냐'를 통해 공개된 존박과 곽진언의 '맥도날드 주문 랩' 영상은 공개 한 달도 채 되지 않아 조회수 887만 회를 돌파하며 큰 화제를 모으고 있다.

소속사 입장 전문

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안녕하세요. 뮤직팜엔터테인먼트입니다.

최근 당사는 소속 아티스트 존박과 곽진언이 작사하고, 존박이 작곡·편곡한 '맥도날드 주문 랩' 음원이 당사 및 원작자의 사전 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통된 사실을 확인했습니다.

해당 음원은 지난 11월 2일 나이지리아 소재 '정글 엔터테인먼트 벤처스'를 통해 '요요티나(Yoyotina)'라는 아티스트 명의로 'McDonald's'라는 제목으로 스포티파이와 유튜브 뮤직 등에 등록된 것으로 파악하고 있습니다.

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음악은 창작자의 노력과 권리가 존중받아야 하는 소중한 창작물입니다. 원작자의 동의 없이 이를 상업적으로 이용하고 유통하는 행위는 창작자의 권리를 침해할 수 있는 사안인 만큼, 정확한 사실관계와 권리 침해 여부를 확인하는 것이 우선이라고 판단하고 있습니다.

특히 최근 AI 기술의 발전과 글로벌 음원 유통 환경의 변화로 인해 타인의 창작물이나 목소리를 무단으로 활용하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 창작자의 권리를 보호하기 위한 보다 세심한 관심과 대응이 필요한 시점입니다.

이에 당사는 국내외 관계 전문가들과 함께 이번 사안의 경위를 검토하고 있으며, 불법 유통된 음원의 삭제와 추가적인 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 필요한 협의를 진행하고 있습니다.

아울러 원작자와 아티스트의 권익이 정당하게 보호될 수 있도록 필요한 대응도 검토해 나갈 예정입니다.

앞으로도 뮤직팜은 소속 아티스트의 창작 활동과 권리가 존중받을 수 있도록 책임 있는 자세로 대응하겠습니다.

감사합니다.