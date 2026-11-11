'아이언맨 은퇴' 로버트 다우니 주니어, '둠스데이' 역대급 빌런 닥터 둠으로 MCU 컴백

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 안소니 루소·조 루소 감독)가 배우 로버트 다우니 주니어의 컴백 소식으로 기대를 모으고 있다.

MCU의 상징적인 히어로 아이언맨으로 전 세계적인 사랑을 받아온 로버트 다우니 주니어가 오는 '둠스데이'를 통해 완전히 새로운 모습으로 돌아올 것임을 예고해 화제를 모으고 있다.

2008년 '아이언맨'을 시작으로 '어벤져스: 엔드게임'에 이르기까지 MCU를 이끌어온 대표 캐릭터 토니 스타크로 활약하며 전 세계에 마블 열풍을 일으킨 그가 이번에는 완전히 새로운 캐릭터이자 강력한 빌런 닥터 둠으로 파격적인 변신을 알린 것. 특히 '어벤져스: 엔드게임'에서 모두를 구하기 위해 자신을 희생하며 강렬한 퇴장을 남겼던 로버트 다우니 주니어이기에, 전혀 다른 인물로 MCU에 복귀한다는 소식은 캐스팅 발표와 동시에 전 세계 팬들에게 놀라움을 안겼다.

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히어로에서 빌런으로 전례 없는 변신을 통해 또 한 번 MCU의 중심에 서게 된 그가 과연 이번 작품에서는 어떤 새로운 모습으로 극장가를 뒤흔들지 관심이 집중된다.

로버트 다우니 주니어는 지난 샌디에이고 코믹콘에서 닥터 둠으로의 귀환을 전격 공개하며 "새로운 가면, 변함없는 임무"라는 강렬한 소감과 함께 팬심을 뜨겁게 달궜다. 또한 "나는 복잡한 캐릭터를 연기하는 것을 좋아한다"라면서 이번 작품에 함께하게 된 이유를 밝히는 동시에 새로운 역할에 대한 남다른 애정을 표하기도 했다.

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이번 작품의 연출을 맡은 조 루소 감독 역시 로버트 다우니 주니어에 대해 "캐릭터에 완전히 몰입해 있다. 배경 이야기와 의상에 대한 아이디어까지 직접 구상하고 있다"면서 "그는 입체적이고 풍부한 캐릭터를 정말 좋아한다. 닥터 둠에게서 큰 가능성을 발견한 것 같다"고 덧붙여 캐릭터를 향한 그의 남다른 열정을 엿보게 했다.

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이어 닥터 둠 캐릭터에 대해서는 "무시무시할 정도의 위엄과 에너지를 발산한다"라며 압도적인 존재감을 지닌 새로운 빌런의 탄생에 대한 자신감을 드러냈다. 특히 "('어벤져스: 엔드게임'의) 타노스가 마치 거스를 수 없는 자연의 힘과 같았다면, 닥터 둠은 훨씬 교활하고 책략가적인 인물"이라고 소개하며 기존 빌런들과는 차별화된 닥터 둠만의 매력을 예고해 기대감을 높였다.

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로버트 다우니 주니어가 닥터 둠 역을 맡는다는 소식에 팬들은 "로다주 닥터 둠 역대급으로 잘 뽑혔다"(유튜브_@Iilli****), "로다주 목소리 톤까지 바꾸는 연기 미쳤다..."(유튜브_@user-****), "와 로다주가 연기 천재구나... 완전 아이언맨 탈피했네"(유튜브_@당신을****), "왕의 귀환이구나 극장에 달려갈 일이 생겼네"(유튜브_@like****) 등 폭발적 반응과 함께 역대급 빌런으로서 180도 달라진 로버트 다우니 주니어의 새로운 면모에 대한 뜨거운 기대를 쏟아내고 있다.

'어벤져스: 둠스데이'는 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고 '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 16일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com