'징맨' 황철순, 쯔쯔가무시병 감염 투병..."보름 입원하고 12kg 날아가"

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[스포츠조선 정안지 기자] '징맨'으로 알려진 보디빌더 겸 헬스 트레이너 황철순이 쯔쯔가무시병 감염으로 기억상실과 뇌수막염까지 겪고 체중이 12kg이나 줄었다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

황철순은 지난 10일 자신의 SNS를 통해 "강아지와 여행 갔다가 쯔쯔가무시라는 살인 진드기 바이러스에 감염되어 기억상실과 함께 뇌수막염으로 보름을 입원했다"라고 밝혔다.

이어 "12kg이 날아가고 퇴원 후 골반 뼛조각을 떼어 조직 검사를 했는데, 또 2주간 운동과 사우나 금지, 골수 검사까지 한 달 추가로 운동 금지"라며 "이 정도면 병원과 정부가 합작으로 나를 은퇴시킬 음모가 분명하다"라며 농담 섞인 푸념을 늘어놨다.

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그러나 황철순은 "그러나 세상은 아직 내가 불사조인지 모르는 것 같다. 얼마나 더 세게 변할지 벌써 감도 안 온다"라고 덧붙이며 강한 회복 의지를 드러냈다.

쯔쯔가무시병은 쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 급성 발열성 감염병이다.

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황철순은 과거 tvN 예능 프로그램 코미디빅리그에서 '징맨'으로 출연하며 대중에 이름을 알렸다.

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anjee85@sportschosun.com