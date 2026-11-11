밥벌이 호러 '꿀알바' 제대로 터졌다..공개 2주차 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위 등극

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출)가 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 오르며 흥행세를 이어갔다.

넷플릭스 TOP 10 웹사이트에 따르면, '꿀알바?'?가 공개 2주 차에 870만 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위에 등극했다.

대한민국을 포함해 베트남, 태국, 싱가포르, 홍콩 등 22개국에서 1위를 석권한 것은 물론 총 76개국 TOP 10 리스트에 이름을 올리며 작품을 향한 전 세계의 뜨거운 관심을 실감케 한다.

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국내외 시청자들은 "무대장치도, CG도 멋지고 배우들 연기도 훌륭했음. 무엇보다 편당 러닝타임이 짧아서 보는데 부담이 없더라. 주제는 보편적이고 묵직했는데 표현 방식은 되게 젠지함" (X @del*******), "세계관이 참 매력적인 것 같음. 너무 재밌고 거미인력 얘기도 궁금하니까 제발 이야기 더 줘" (X @cho*****), "한국 드라마에서 시도할거라고 생각도 못했던 연출들이라 너무 좋았음. 배우들 연기는 말모" (유튜브 @hik*****), "독창적인 설정과 흥미진진한 스토리텔링이 돋보이는 작품이다. 궁극적으로 시청자들에게 인생을 바꿔줄 일자리를 얻기 위해 과연 어디까지 위험을 감수할 수 있을지 질문을 던진다" (IMDb @Pri******) 등 처음 만나는 생계형 밥벌이 호러에 대한 호평을 아끼지 않았다.

'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com