퍼컬이 K-로판..'재혼 황후' 이종석, 전 세계 사로잡은 '디즈니 왕자' 호평

사진=에이스팩토리

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이종석이 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)를 통해 인생작을 경신했다.

'재혼 황후'가 국내외 차트와 화제성 정상에 오른 가운데, 이종석이 그려낸 서왕국의 왕자 하인리를 향한 전 세계 시청자들의 설렘도 날로 커지고 있다.

디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 지난 3일 공개 이후 3일간 기준, 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 중 전 세계적으로 가장 많이 시청된 작품에 등극했다. 또한, 미국, 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 멕시코, 칠레, 호주·뉴질랜드(ANZ), 캐나다를 포함한 전 세계 50개 이상의 마켓에서 공개된 한국 타이틀 중 1위에 오르며 압도적인 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

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공개와 동시에 폭발적인 관심을 모은 '재혼 황후'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 1주차(2~8일) TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위에 오르며 안방극장 화제작임을 다시 한번 증명했다. 그리고 같은 조사에서 이종석은 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 5위에 이름을 올렸다. 작품을 향한 관심과 동시에 하인리를 향한 뜨거운 호응이 이어지고 있다.

특히 3부 하인리의 등장은 시청자들의 열띤 반응을 이끌었다. 무성한 소문 끝에 마침내 모습을 드러낸 서왕국의 왕자는 단숨에 극의 공기를 바꿔놓았다.

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해외 엔터테인먼트 매체 스크린랜트(ScreenRant) 역시 "하인리는 이종석의 능청스럽고 장난기 어린 매력과 완벽하게 맞아떨어진다"라고 평했고, 글로벌 드라마 리뷰 사이트 마이드라마리스트(MyDramaList, MDL)에는 "이종석의 하인리는 내가 원했던 모든 것"이라는 반응이 남겨졌다.

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이 몰입은 고스란히 온라인 반응으로 번졌다. 국내외 커뮤니티에서는 로맨스 판타지가 곧 이종석의 퍼스널 컬러라는 반응과 함께, 하인리를 두고 '진짜 왕자님'이 나타났다는 반응이 뜨겁게 이어지고 있다. 원작 웹툰에서 막 걸어 나온 듯한 비주얼, 그리고 자칫 낯간지러울 수 있는 로판 특유의 대사마저 자연스러운 설렘으로 바꿔놓는 이종석의 연기 톤이 맞물리며 시청자들은 낯선 세계관에 거리감 없이 빠져들었다.

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특히 나비에(신민아)와 하인리의 로맨스가 시작된 동대제국 신년 무도회 장면은 해외에서도 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 라스타(이세영)에게 향한 황제를 뒤로하고 홀로 남은 나비에에게 손을 내민 하인리는 동화 속 왕자님 그 자체로 시청자를 온전히 그 세계로 끌어당겼다.

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이에 이종석의 소속사 공식 SNS를 통해 공개된 무도회 사진에는 영어, 포르투갈어, 스페인어, 인도네시아어, 일본어 등 다양한 언어의 댓글이 쏟아졌다. "내 최애 디즈니 왕자님"이라는 반응부터 "지금껏 본 어떤 작품보다 깊이 교감한 장면, 두 사람은 춤으로 서로의 영혼을 읽고 있었다", "이 춤을 몇 번 봤는지 셀 수도 없다. 눈빛, 미소, 맞잡은 손까지 가장 아름다웠다"라는 감상까지, 하인리를 향한 전 세계 팬들의 설렘이 쏟아졌다.

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이처럼 시청자들이 하인리에게 빠져드는 이유는 이종석이 만든 몰입에 있다. 능청스러운 여유와 나비에만을 향한 다정함, 상대에 따라 미세하게 달라지는 눈빛까지. 캐릭터에 대한 깊은 이해로 하인리를 화면 밖까지 살아 숨 쉬게 만든 이종석이 '재혼 황후'를 향한 글로벌 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com