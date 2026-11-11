日출신인데 '항일 드라마'를?..카즈하, '100일의 거짓말' 시청 인증에 엇갈린 반응

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 르세라핌 멤버 카즈하가 최근 즐겨 보는 드라마로 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'을 꼽아 화제를 모으고 있다. 특히 일본 오사카 출신인 카즈하가 일제강점기 경성을 배경으로 한 작품을 시청하고 있다는 사실이 알려지면서 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

최근 카즈하는 글로벌 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 팬들과 소통하던 중 요즘 즐겨 보는 드라마로 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'을 언급했다. 평소 즐겨보는 콘텐츠를 팬들에게 직접 소개하며 자신의 소소한 일상을 공유한 것이다.

눈길을 끄는 대목은 작품의 시대적 배경이다. 일본 오사카 출신인 카즈하가 언급한 '100일의 거짓말'은 1932년 일제강점기 경성을 배경으로 펼쳐지는 첩보 로맨스 작품이다. 격변의 시대를 살아가는 인물들의 이야기를 그리며 항일 독립운동과 관련된 서사도 담고 있다.

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특히 일제강점기라는 역사적 배경과 항일 독립운동이라는 소재를 다룬 작품을 카즈하가 즐겨 보고 있다는 사실이 알려지면서 더욱 이목을 끌었다. 단순히 인기 드라마를 시청한다는 근황을 넘어 작품의 시대적 배경까지 맞물리면서 온라인상에서도 다양한 반응이 이어지고 있다.

팬들은 카즈하의 드라마 시청 소식에 반가움을 드러냈다. 일부 팬들은 "모든 일본 아이들은 카즈하를 본받아서 '백거짓' 시청하라", "이런 일본인 아이돌 처음 본다", "진짜 호감" 등의 반응을 보이며 긍정적인 평가를 내놨다.

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반면 일각에서는 다소 조심스러운 반응도 나왔다. 일부 네티즌들은 "저거 보면서 무슨 생각할까", "무슨 내용인지 알고 보는 건가" 등의 댓글을 남기며 카즈하가 작품의 역사적 배경과 서사를 얼마나 이해하고 있는지 궁금해했다.

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이처럼 카즈하의 평범한 드라마 시청 근황은 작품이 지닌 역사적 배경과 맞물리며 예상 밖의 관심을 모으고 있다. 작품을 즐겨 본다는 사실에 호감을 드러내는 반응부터 시청 이유와 역사적 맥락에 의문을 제기하는 목소리까지, 다양한 시선이 교차하는 모습이다.