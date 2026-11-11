전현무, 결국 대국민 사과 나섰다..."죄송, 당분간 DM은 안 볼 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 식당 상호와 위치를 동의 없이 공개했다는 지적에 이어 이른바 '먹부심' 논란까지 겪었던 전현무가 이번에는 단골들만 찾는 국수 노포를 소개한 뒤 대국민 사과에 나섰다.

13일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 20회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 서울에서 '단골의 품격' 특집을 선포한 현장이 공개된다.

이날 오전 7시 50분, 삼각지에 뜬 전현무는 "오랜만에 서울에 왔다. 이제 막 다들 출근하는 시간"이라며 활기차게 오프닝을 연다. 이어 전현무는 "오늘 특집은 '단골의 품격'!"이라면서, "단골 분들의 맛집을 뺏어서 죄송합니다"라고 시작부터 사과한다. 이후 전현무와 곽튜브는 삼각지 직장인들이 사랑하는 국수 노포로 발걸음을 옮긴다. 고층 빌딩숲을 지나 180도 다른 풍경의 노포 골목으로 진입하자, 곽튜브는 "다큐멘터리에 나오는 공간인 듯하다"며 놀라워하고, 전현무는 "이런 동네니까 이런 맛집이 남아 있는 것"이라고 설명한다.

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골목을 채운 진한 멸치 육수 냄새에 이끌려 도착한 국수 노포에서 사장님은 섭외를 요청하는 전현무-곽튜브에게 손사래를 친다. 사장님은 "여기서 촬영할 게 뭐가 있다고...우리 집에 먹을 거 없어"라고 겸손하게 말한다. 다행히 섭외에 성공한 두 사람은 벽에 붙은 빛바랜 신문기사를 발견하고는 화들짝 놀란다. 전현무는 신문을 찬찬히 읽더니 "여기 사장님이 유명하신 분이다. 1998년 IMF가 터졌을 때…"라며 선대 사장님과 얽힌 미담을 알리며 감동을 표한다.

과연 힘들었던 시절, 신문에 날 정도로 훈훈했던 미담이 무엇이었는지 궁금증이 쏠리는 가운데, '먹브로'는 저렴한 가격에 정이 담긴 우거지국, 김밥, 온국수를 차례로 맛본다. 두 사람은 "평범한 잔치국수가 아니다"라며 진실의 미간을 드러내고, 급기야 전현무는 "죄송합니다. 여기를 방송에 소개하고 말았습니다. 당분간 DM(다이렉트 메시지)은 안 보겠습니다"라고 대국민 사과를 한다.

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따뜻한 먹방 후, 두 사람은 을지로로 자리를 옮겨 '대세 배우' 이현욱을 만난다. 드라마 '원경'에 이어 '문무'에서 왕으로 출연하는 이현욱이 '먹친구'로 나서자, 전현무는 "진짜 잘생겼구나"라며 '찐' 감탄한다. 이현욱은 "'전현무계획'은 친한 선배들이 출연했던 터라, 방송을 잘 알고 있다"고 반갑게 인사한다. 전현무는 "(현욱 씨가) 김남길 씨와 절친"이라며 황금 인맥을 읊어 곽튜브를 놀라게 한다.

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20~30년 단골들이 "전현무 님이 이곳을 왔다니 원망스럽다"며 원성의 목소리를 높인 '단골의 품격' 먹트립 현장과, 배우 이현욱과 함께하는 특급 미식 탐방은 13일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 20회에서 확인할 수 있다.