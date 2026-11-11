히딩크, 어느덧 80세..박지성♥김민지와 함께한 팔순 잔치 “건강하세요” [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 축구선수 박지성과 전 아나운서 김민지 부부가 거스 히딩크 전 대한민국 축구 국가대표팀 감독의 팔순을 축하했다.

11일 김민지는 개인 계정을 통해 박지성, 히딩크 감독과 함께 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 세 사람은 나란히 서서 환한 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있어 눈길을 끌었다.

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이날 김민지는 사진과 함께 2002년 한일 월드컵을 추억하는 글도 남겼다.

그는 "'2002년 월드컵 때 뭐 했어요?'라는 말은 한국인이라면 누구나 낯선 사람과도 한 시간쯤 즐겁게 대화를 나눌 수 있게 만드는 특별한 질문"이라며 당시 월드컵이 지닌 의미를 되짚었다.

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이어 월드컵 이야기가 나오면 각자 당시의 경험을 자연스럽게 털어놓게 된다며 고등학교 3학년으로 입시를 앞두고 있었던 사람부터 군 복무 중 축구를 시청했던 사람, 거리에서 처음 만난 이들과 어울려 축제를 즐겼던 사람까지 다양한 일화를 소개했다.

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그러면서 "각자 다른 이야기를 했어도 모두 같은 웃는 얼굴로 고개를 끄덕인다. 맞다. 그때는 다들 미쳐 있었다"고 회상했다.

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특히 김민지는 당시 국민들에게 잊기 힘든 경험과 하나 된 마음을 안겨준 히딩크 감독을 향한 고마움도 전했다. 그는 히딩크 감독을 두고 "대한민국에서 단군 할아버지와 산타 할아버지를 모두 포함해도 열 손가락 안에 들지 않을까"라며 각별한 존경심을 나타냈다.

마지막으로 "여든 번째 생신을 축하드립니다. 히딩크 감독님, 건강하세요"라는 인사를 건네며 글을 마무리했다.

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한편 히딩크 감독은 2002년 한일 월드컵에서 한국 축구대표팀을 이끌고 4강 신화를 일궈낸 주역이다. 당시 대표팀에서 활약한 박지성은 히딩크 감독과의 인연을 이어오고 있다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

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"2002년 월드컵때 뭐했어요?"

당신이 한국인이고 충분히 늙크크라면-

우리에겐 우리가 어디서 어떻게 만났든

한시간은 신나게 떠들 수 있는 마법의 문장이 있다는 걸 알 것이다.

한국 사람들이 모여 있는 자리에서

누군가 2002년 월드컵 이야기를 꺼낸다면,

그 타이밍이 좀 뜬금없더라도,

평소에 자기 얘기를 하지 않는 사람이더라도 별 수 없다.

갑자기 분위기 아이엠그라운드인 것처럼

돌아가면서 자기 몫의 이야기를 하는 수밖에.

저 그때 고3이었어요 제일 불쌍했죠. 물론 광화문엔 갔지만요.

아 그때 전 군인이었어요. 그래도 축구는 보게 해주더라고요.

그때 압구정에서 모르는 사람이랑 껴안고 버스에 올라가서 춤췄어요.

지금 생각하면 말도 안 되잖아요. 다 미쳐있었죠.

각자 다른 제각각의 이야기를 했어도

그 말엔 다 같은 웃는 얼굴이 되어 끄덕인다.

맞아요 다 미쳐있었죠.

이 많은 사람들에게 그동안도 없었던, 앞으로도 있기 힘들

그 특별한 경험과 동시에 일체감을 선물한 사람이라면

모르긴 몰라도 대한민국에서 단군할아버지 산타할아버지 다 쳐도

열 손가락 안에는 드시지 않을까.

여든번째 생신을 축하드립니다 히딩크 감독님.

건강하세요.