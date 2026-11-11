곽튜브, '신병4'로 배우 데뷔하더니.."원래 배우가 꿈, 로망 컸다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 여행 크리에이터 곽튜브가 어린 시절 배우를 꿈꿨다고 고백한다.

오는 11일(수) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')643회는 '자, 이제 떠나요! 행복으로' 편으로, 곽튜브와 아들 태산에게 특별한 손님이 찾아온다. 곽튜브의 소울메이트이자 최근 드라마 '신병4'에 함께 출연한 배우 김요한이 출격한 것.

곽튜브와 김요한은 유쾌한 절친 케미를 뽐낸다. 곽튜브가 "배우로서 봤을 때 내 연기 어땠냐?"라고 묻지만 김요한은 안 들리는 듯 먹방에 몰입해 웃음을 자아낸다. 폭풍 먹방을 잠시 멈춘 김요한 "자연스러운 연기였다"며 칭찬을 건네자 곽튜브는 "원래 배우에 대한 로망이 컸다"라며 배우가 꿈이었음을 고백해 이목을 집중시킨다.

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이 가운데, 김요한은 "조카가 둘"이라며 집에 들어오자마자 손을 씻으며 육아 경력직다운 포스를 내뿜는다. 특히 태산을 위해 귀여운 전투복을 준비해 시선을 사로잡는다. 전투복에 군모까지 완벽하게 착용한 태산은 늠름한 신병으로 변신해 심쿵을 유발한다.

이어 태산의 생애 첫 유격 훈련이 펼쳐져 웃음을 선사한다. 태산은 눈앞에 등장한 움직이는 장난감을 보고는 눈빛을 반짝인다. 목표물에 시선을 고정한 태산을 배밀이로 거침없이 진격해 귀여움을 터트린다고. 뿐만 아니라 김요한을 짚고 일어서는 깜짝 개인기까지 선보여 'S급 신병'다운 귀여움을 뽐냈다는 후문.

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'귀여움이 S급'인 신병 곽태산의 유격 훈련은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.