'비♥' 김태희, '살쪘다' 지적에 광배+팔근육 자랑.."거의 매일 운동, 진짜 힐링"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김태희가 꾸준한 운동으로 철저한 자기관리를 이어가는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

김태희는 11일 자신의 SNS에 "평일 낮에 제가 거의 매일 가는 곳이에요^^~~"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 김태희는 편안한 운동복 차림으로 운동에 집중하고 있는 모습이다. 특별히 꾸미지 않은 수수한 차림에도 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다. 특히 운동으로 다져진 탄탄한 어깨와 선명한 광배근이 감탄을 자아낸다. 여리여리한 이미지와는 또 다른 건강미 넘치는 몸매가 돋보인다.

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김태희는 운동에 대한 남다른 애정도 드러냈다. 그는 "사실 전 아웃도어 액티비티를 너무 사랑하는데, 쾌적한 실내에서 춥지 않게 땀 흘리는 것도 진짜 힐링"이라며 운동을 통해 얻는 즐거움을 전했다.

이어 "날씨가 갑자기 건조하고 추워졌는데, 다들 운동으로 건강 챙기시고 감기 조심하세요~~!!"라고 덧붙이며 팬들의 건강까지 살뜰히 챙겼다.

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앞서 김태희는 지난달 한 주얼리 브랜드 창립 기념행사에 참석한 이후 뜻밖의 외모 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 행사에서 선보인 스타일링을 두고 아쉽다는 반응이 나오는가 하면, 외모 변화를 언급하며 체중이 늘어난 것 아니냐는 추측까지 제기됐다.

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그러나 이번 운동 근황을 통해 김태희는 여전히 자신만의 방식으로 건강 관리에 힘쓰는 일상을 공개했다. 특히 탄탄한 어깨와 등 근육이 눈길을 끌면서 꾸준한 운동으로 다져온 건강미에도 관심이 쏠리고 있다. 외모를 둘러싼 일시적인 평가와는 별개로, 자신의 건강을 위해 운동을 즐기는 모습이 인상적이다.

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한편 김태희는 지난 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 지난해 공개된 아마존 프라임 시리즈 '버터플라이'를 통해 할리우드에 진출하며 글로벌 활동에도 나섰다.