故 최불암, 세상 떠난 뒤 공개된 군복 사진..주먹 꽉 테토남

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[스포츠조선 박아람 기자] '국민 아버지'로 사랑받았던 배우 고(故) 최불암의 군복 입은 모습이 뒤늦게 공개돼 관심을 모으고 있다.

연합뉴스는 10일(현지시간) 재미 사진작가 라미 현(47) 씨가 2015년 촬영한 최불암의 군복 사진을 공개했다.

해당 사진은 재미 사진작가 라미 현(47)씨가 2015년 육군 주최 군 문화 행사인 '지상군 페스티벌'에서 촬영한 것이다.

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당시 라미 현 씨는 축제 홍보를 준비하는 과정에서 군의 각 직급을 대표할 만한 연예인을 섭외하는 아이디어를 냈다. 오랜 군 생활을 거친 노련한 인물인 주임원사 역할에는 최불암이 적합하다는 의견이 나왔고, 이를 바탕으로 촬영이 성사됐다.

섭외 요청을 받은 최불암은 육군 측에서 준비한 군복을 입고 카메라 앞에 섰다. 다만 당시 지급된 군복에는 주임원사 계급장이 아닌 병장 계급장이 부착돼 있었다.

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촬영 당시 최불암은 오랜만에 군복을 입는 소회를 밝히기도 했다. 그는 "부탁받고 꽤 오랜만에 군복을 입어본다. 전역하고 50여 년 만에 처음이자 마지막이 될 것 같다"고 말한 것으로 전해졌다.

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최불암은 1960년 육군에 입대해 군 복무를 마쳤다. 이번에 공개된 사진은 그가 군복을 입은 모습을 담은 귀한 기록으로 남게 됐다.

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사진작가 라미 현 씨는 군인과 경찰관, 소방관 등 제복을 입고 공무를 수행하는 이들을 기록하는 '프로젝트 솔저'를 진행해 왔다. 한국에서만 약 8000명의 인물을 촬영한 것으로 알려졌다.

연합뉴스에 따르면, 해당 사진은 최불암의 별세 소식을 접한 라미 현 씨가 과거 촬영한 사진 자료를 살펴보던 중 찾아내 공개하면서 세상에 알려졌다.

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한편 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 87세.

tokkig@sportschosun.com