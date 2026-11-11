장도연·허경환, 20년 만에 드러난 쌍방 호감 "설렌 적 있어·먼발치서 바라봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장도연과 허경환이 20년 우정 뒤에 숨겨온 쌍방 호감 서사를 공개한다.

11일 공개되는 티캐스트 E채널 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼', 제작 티캐스트·NYCC) 10회 게스트로는 MC 허경환의 20년 절친 장도연이 출연한다.

장도연은 "제가 이 프로그램과 정말 적합한 게 그동안 유행어가 하나도 없었다"며 새로운 유행어에 대한 기대감을 드러낸다. 이어 장도연은 솔직하고 담백한 입담으로 허경환과 절친 케미를 뽐낸다. 특히 큰 키에 대한 자신의 솔직한 생각을 털어놓는 가운데, "안 지 20년 됐는데 (키) 몇 cm를 줄 수 있냐"는 허경환의 질문에도 쿨한 답변을 내놓는다.

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또한 두 사람은 "한국의 톰 홀랜드와 젠데이아 같다"는 베스트 댓글을 언급하며 서로의 특별한 케미에 대한 생각을 전한다. 특히 장도연은 "2007년 데뷔 이래 지금까지 허경환을 보면서 설렌 적이 있다"고 깜짝 고백해 허경환을 당황하게 만든다. 이와 함께 허경환에게 설렐 수 밖에 없었던 특별한 이유를 공개하며 웃음을 안긴다. 또 두 사람은 20년 전 서로의 첫인상을 떠올리며 동료로서 오랜 시간을 함께해 온 애틋한 마음도 전한다. 허경환은 "나도 먼발치에서 바라봤다"고 밝혀 두 사람 사이에 과거 쌍방 호감이 있었던 것인지 궁금증을 높인다.

허경환은 유행어 하나에 매달릴 수밖에 없었던 절박한 사연을 공개하기도 한다. 이에 장도연은 우연히 '허경환의 유행쇼' 포스터를 봤던 당시를 떠올리며 "뭉클했다. 자체만으로도 충분히 콘텐츠가 되는 사람이라는 것을 인정받은 것 같아서 뿌듯했다"고 진심을 전해 허경환을 감동 받게 한다.

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장도연은 손석구, 이준혁, 이동욱 등과 설렘 가득한 케미를 선보이며 '멜로 장인'으로 불리는 것에 대한 솔직한 생각도 밝힌다. "내심 잘될 수도 있을 것 같다는 생각을 했냐"는 허경환의 질문에 거침없는 답변을 내놓기도 한다. 더불어 자신의 연애 스킬에 대해 이야기하며 "이제 순진하지 않다. 상대가 1%라도 확신을 주면 호감 수치를 80%까지 올릴 수 있다"고 자신감을 드러낸다.

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장도연과 허경환은 결혼에 대해서도 이야기를 나눈다. 장도연은 "허경환이 더 빨리 결혼할 것 같다. 내년이나 좀 빠른 시일 내에 할 것 같다"고 예상하고, 허경환 역시 "도연 씨도 3년 안에 갈 것 같다"고 말해 눈길을 끈다.

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이와 함께 장도연은 이옥섭 감독의 영화 '너의 나라'에서 구교환과 호흡을 맞춘 일화를 공개하고, 자신이 예상하는 개봉일에 대해서도 이야기한다. 또한 20년 동안 꾸준히 활동할 수 있었던 '롱런' 비결도 전한다.

유행어에 대한 기대감을 드러냈던 장도연은 "너무 설렌다"고 말하고, 허경환은 "이렇게까지 고민한 적이 없다"며 어느 때보다 큰 부담감을 드러낸다. 과연 허경환은 고심 끝에 절친 장도연을 만족시킬 유행어를 만들어낼 수 있을지, 두 사람의 유쾌한 이야기와 장도연을 위한 첫 유행어는 '허경환의 유행쇼'에서 확인할 수 있다.

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'허경환의 유행쇼'는 매주 수요일 저녁 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 공개된다.