'불륜 의혹' 양홍원, 하필 새 앨범 제목이 '오보'…댓글까지 막고 신곡 홍보

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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 새 앨범을 발표했다. 특히 앨범 제목이 공교롭게도 '오보'라는 점에서 관심이 쏠리고 있다.

양홍원은 지난 10일 자신의 SNS에 "Panda Gomm, 양홍원의 싱글앨범 '오보'가 발매되었습니다. 지금 모든 음원 사이트에서 감상하실 수 있습니다"라는 글과 함께 앨범 커버 사진을 게재했다.

이번 신보는 힙합 프로듀서 판다곰(Panda Gomm)과 함께 작업한 앨범으로, '화', 'MOONWALK', '목' 등 총 3곡이 수록됐다. 양홍원은 전곡 작사에 참여했으며 판다곰과 공동으로 작곡했다.

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무엇보다 눈길을 끄는 것은 새 앨범의 제목이다.

'오보'는 사실과 다르게 잘못 보도된 내용을 뜻하는 단어다. 최근 양홍원이 불륜 의혹을 강하게 부인해 온 상황에서 이 같은 제목의 신보가 공개되면서 묘한 관심을 모으고 있다.

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양홍원은 신보를 적극 홍보하면서도 해당 SNS 게시물의 댓글 기능은 제한해 둔 상태다.

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앞서 양홍원은 지난달 18일 오랜 연인인 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸지만 불과 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨는 양홍원이 다른 여성과 숙박업소에 동행했다며 관련 사진과 통화 내용 등을 공개했다.

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소속사 AP알케미 측은 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 부적절한 애정 행위는 없었다고 반박했다. 또 A씨가 금전을 요구하며 협박했다고 주장하면서 공갈과 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의 등으로 법적 대응에 나섰다.

최초 폭로자 A씨는 한 유튜브 채널과의 인터뷰에서 "불륜인지는 솔직히 잘 모르겠다. 불륜을 하는 장면은 못 봤다"고 밝히며 기존 주장에 대해 사과했다. 불륜 여부가 확인되지 않은 가운데 의혹을 둘러싼 논란은 이어졌다.

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양홍원과 원현주의 SNS에도 변화가 나타났다.

두 사람은 서로의 SNS 계정을 언팔로우했다. 원현주는 기존 게시물을 삭제하고 SNS 활동을 중단했다. 양홍원 역시 결혼식 사진을 내렸다. 다만 이 같은 변화가 실제 부부 관계에 어떤 의미를 갖는지는 알려지지 않았다.

이런 가운데 양홍원은 지난달 24일 공연 무대에서 아내 원현주의 이름이 담긴 곡 'ROSE'를 불러 화제를 모았다. 그는 "Come back to me, 현주"라는 가사를 불렀고 해당 영상이 온라인을 통해 확산하면서 아내를 향한 메시지가 아니냐는 해석도 나왔다. 그러나 'ROSE'는 과거 원현주와 교제하다 헤어졌던 시기에 만든 곡으로 알려졌다.

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이후 양홍원은 홍대 클럽에서 포착되는가 하면 지난 8일에는 찜질방 흡연실에서 촬영한 사진을 SNS에 올리는 등 근황을 이어갔다.

사생활 의혹을 둘러싼 시선이 여전히 엇갈리는 가운데 공개된 신보의 제목이 '오보'라는 점까지 새로운 관심사가 된 상황이다.

한편 양홍원과 원현주는 2023년 혼인신고를 마쳤고 2024년 딸을 품에 안았다. 두 사람은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 가족의 일상을 공개해 왔으나 최근 논란 이후 채널 운영이 중단된 상태다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com