제이블랙, A2O 안무 제작 후 인생 역전…댄스 학원 초대박 "진짜 난리"

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[스포츠조선 정안지 기자] 댄서 제이블랙이 최근 큰 화제를 모은 A2O LITE의 '네온(NEON)' 인트로 안무 제작 이후 운영 중인 댄스 학원이 "난리가 났다"고 밝혔다.

지난 10일 유튜브 채널 '정준하하하'에는 정준하가 제이블랙과 만나 이야기를 하는 모습이 담겼다.

영상 속 제이블랙은 "유튜브 촬영 끝나고 연습 하러 가야 한다"라면서 바쁜 일상을 전했다.

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정준하는 제이블랙이 아내이자 댄서인 마리와 함께 운영 중인 댄스 스튜디오의 상황에 대해 물었다. 이에 제이블랙은 "학원 차린 지 4개월 됐다"라고 하자, 정준하는 "요즘 문전성시지 않냐"라고 궁금해했다.

이에 제이블랙은 "갑자기 그렇게 됐다"라면서 "나도 깜짝 놀랐다"라고 달라진 분위기를 전했다. 이어 "처음 3개월은 물론 많이 와주셨는데 많은 분이 상상하시는 만큼 미어터지고 이런 건 절대 아니었다"라면서 "생각보다 내가 학원을 차렸는지도 많이 모르시더라"고 설명했다.

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하지만 제이블랙이 A2O LITE의 'NEON' 인트로 안무를 제작한 사실이 알려진 이후 상황이 달라졌다고.

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그는 "A2O 터지니까 많은 사람이 나에 대해서 검색을 하시나보다"라면서 "진짜 난리다. 이런 거 처음 느껴봤다"라며 예상하지 못했던 대중의 관심에 놀라움을 감추지 못했다.

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anjee85@sportschosun.com