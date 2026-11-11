'닥터X' 논란 부담됐나..이성욱, 종영 인터뷰 돌연 취소 "여러 우려 有, 죄송하다"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이성욱이 예정됐던 드라마 '닥터X' 종영 인터뷰를 돌연 취소했다. 작품을 둘러싼 각종 논란이 이어지고 있는 가운데, 인터뷰까지 무산되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

11일 이성욱의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 "13일 예정돼있던 이성욱 배우 라운드 인터뷰가 부득이하게 취소됐다"고 밝혔다.

취소 이유에 대해서는 "최근 불거진 '닥터X' 관련 논란 등에 따른 것"이라며 "여러 우려로 인터뷰를 취소한 것에 대해 죄송하다"고 전했다.

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이성욱은 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 외과의 배흥곤 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 극 중 주요 인물로 활약하며 작품의 전개를 이끌었던 만큼, 14일 종영을 앞두고 예정됐던 인터뷰를 통해 작품에 관한 소회와 촬영 비하인드 등을 들을 수 있을 것으로 기대를 모았다. 그러나 작품을 둘러싼 논란이 이어지면서 인터뷰는 결국 취소됐다.

'닥터X'는 높은 화제성과 시청률을 기록하며 흥행 가도를 달리고 있지만, 작품 안팎으로 각종 논란에도 휩싸였다. 의료 장면과 설정을 둘러싼 고증 논란이 불거진 데 이어, 5·18 민주화운동을 소재로 다룬 부분을 놓고도 시청자들 사이에서 갑론을박이 이어졌다. 작품에 대한 호평과 비판이 동시에 쏟아지며 연일 화제의 중심에 서 있는 상황이다.

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이러한 가운데 주연 배우 중 한 명인 이성욱의 종영 인터뷰까지 취소되면서 작품을 둘러싼 논란이 홍보 일정에도 영향을 미친 것으로 보인다. 다만 소속사는 구체적인 세부 사유보다는 작품 관련 논란과 여러 우려를 취소 배경으로 설명했다.

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한편 논란과는 별개로 '닥터X'는 시청률 면에서 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 가장 최근에 방송된 10화는 최고 시청률 20.2%, 전국 및 수도권 17.7%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 이로써 5주 연속 주간 통합 시청률 1위라는 대기록을 세우며 큰 인기를 입증했다.

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작품의 흥행과 각종 논란이 동시에 이어지는 가운데, 종영을 앞둔 '닥터X'가 마지막까지 어떤 성적과 반응을 얻을지 관심이 모인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com