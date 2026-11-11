'왕사남' 박시영, 커밍아웃 후 동성 연인과 맞은 15주년 "온 마음 다해 사랑"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화 포스터 디자이너 박시영이 동성 연인과 만난 지 15주년을 맞아 변함없는 애정을 드러냈다.

박시영은 11일 "2011년 11월 11일에 만나서 2026년 11월 11일까지 16년을 내내 온 마음을 다해 사랑함. 이 사랑에 눈이 멀고 귀가 멀어 세상의 X 같은 건 들리지도 보이지도 않게 살게 해줘 고마움"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

이어 "으아 16년, 하루도 안 빠지고 심장이 무슨 불법 레이브 파티마냥 쿵쾅대"라고 덧붙이며 연인을 향한 뜨거운 애정을 표현했다.

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함께 공개한 사진과 영상에는 두 사람이 지난 16년 동안 쌓아온 추억이 담겼다. 함께 여행을 떠나거나 평범한 일상을 즐기는 두 사람은 똑 닮은 환한 미소를 지으며 행복을 드러냈다.

앞서 박시영은 지난 4월 15년째 교제 중인 동성 연인과 찍은 사진을 공개하며 커밍아웃했다.

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당시 그는 "나는 15년 내내 마음이 들끓었다. 좋아서 미쳐버릴 거 같다. 세상에 우리 애인 같은 사람이 있는 걸 보니 신도 있겠구나 싶다. 나는 이 사랑을 위해서 정말 세상에 못 할 짓이 없을 것 같다"고 고백했다.

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박시영은 오랜 시간 사랑하는 사람을 공개적으로 자랑하지 못했던 서글픔도 털어놨다. 그는 "나처럼 자랑하고 수다 떠는 걸 좋아하는 사람이 내 사랑을 자랑하지 못하는 게 참 서글프다. 내가 가진 것 중 가장 좋은 것인데 오늘은 못 참겠다"고 밝혔다.

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이어 "결혼이 안 돼서 본의 아니게 연애만 15년째 하고 있지만 나쁘지 않다"며 "나는 자신 있다. 70세가 돼도 그 나이대에 제일 뜨거운 영감이 될 자신이 있다. 나는 이 사랑을 허락받을 생각도 없고 이해받을 생각도 없다. 어차피 사랑 둘이서 하는 건데 다른 입장이 무슨 소용이냐. 그저 자랑하고 싶은 마음"이라고 전했다.

이후 박시영은 여러 유튜브 채널을 통해 연인과 함께 사는 전남 고흥의 단독주택도 공개했다. 5년 전 고흥으로 이주했다는 그는 "동거한 지 15년 넘었다. 고흥 이주의 가장 큰 이유중 하나는 애인 때문"이라고 밝혔다.

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박시영은 "내 커리어 때문에 그 친구가 하고 싶었던 걸 어느 정도 접고 저를 서포트해 줬다"며 "나이가 차면서 그 친구 차례가 됐다. 그 친구가 하고 싶어 하는 일을 할 수 있게 해주는 게 교대가 된 거다"라고 설명했다.

이어 "나는 서울에서 충분히 하고 싶은 걸 이뤘고 그 친구는 도시의 삶 자체를 즐기는 스타일은 아니다. 반 정도는 날 위해 살았으니까 그 친구를 위해 이주하는 건 너무 당연한 수순이었다"며 애정을 드러냈다.

다만 연인은 자신의 이야기가 공개되는 것을 달가워하지 않는다고. 박시영은 "엄청 뭐라 한다. 입에 거품 물고 싫어한다. 그 친구는 사람과 어울리는 걸 안 좋아하고 조용히 혼자 있는 걸 좋아한다"면서도 "그럼 뭐 어쩔 거냐. 자기가 덜 예쁘든가"라고 너스레를 떨었다.

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한편 박시영은 영화 '왕과 사는 남자', '군체', '곡성', '남산의 부장들', '노량: 죽음의 바다', '베테랑2' 등 다수의 작품에서 포스터 디자인을 담당했다.