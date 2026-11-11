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'왕사남' 박시영, 커밍아웃 후 동성 연인과 맞은 15주년 "온 마음 다해 사랑"

조윤선 기자

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'왕사남' 박시영, 커밍아웃 후 동성 연인과 맞은 15주년 "온 마음 다해 사랑"

[스포츠조선 조윤선 기자] 영화 포스터 디자이너 박시영이 동성 연인과 만난 지 15주년을 맞아 변함없는 애정을 드러냈다.

박시영은 11일 "2011년 11월 11일에 만나서 2026년 11월 11일까지 16년을 내내 온 마음을 다해 사랑함. 이 사랑에 눈이 멀고 귀가 멀어 세상의 X 같은 건 들리지도 보이지도 않게 살게 해줘 고마움"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

이어 "으아 16년, 하루도 안 빠지고 심장이 무슨 불법 레이브 파티마냥 쿵쾅대"라고 덧붙이며 연인을 향한 뜨거운 애정을 표현했다.

함께 공개한 사진과 영상에는 두 사람이 지난 16년 동안 쌓아온 추억이 담겼다. 함께 여행을 떠나거나 평범한 일상을 즐기는 두 사람은 똑 닮은 환한 미소를 지으며 행복을 드러냈다.

앞서 박시영은 지난 4월 15년째 교제 중인 동성 연인과 찍은 사진을 공개하며 커밍아웃했다.

당시 그는 "나는 15년 내내 마음이 들끓었다. 좋아서 미쳐버릴 거 같다. 세상에 우리 애인 같은 사람이 있는 걸 보니 신도 있겠구나 싶다. 나는 이 사랑을 위해서 정말 세상에 못 할 짓이 없을 것 같다"고 고백했다.

박시영은 오랜 시간 사랑하는 사람을 공개적으로 자랑하지 못했던 서글픔도 털어놨다. 그는 "나처럼 자랑하고 수다 떠는 걸 좋아하는 사람이 내 사랑을 자랑하지 못하는 게 참 서글프다. 내가 가진 것 중 가장 좋은 것인데 오늘은 못 참겠다"고 밝혔다.

이어 "결혼이 안 돼서 본의 아니게 연애만 15년째 하고 있지만 나쁘지 않다"며 "나는 자신 있다. 70세가 돼도 그 나이대에 제일 뜨거운 영감이 될 자신이 있다. 나는 이 사랑을 허락받을 생각도 없고 이해받을 생각도 없다. 어차피 사랑 둘이서 하는 건데 다른 입장이 무슨 소용이냐. 그저 자랑하고 싶은 마음"이라고 전했다.

'왕사남' 박시영, 커밍아웃 후 동성 연인과 맞은 15주년 "온 마음 다해 사랑"

이후 박시영은 여러 유튜브 채널을 통해 연인과 함께 사는 전남 고흥의 단독주택도 공개했다. 5년 전 고흥으로 이주했다는 그는 "동거한 지 15년 넘었다. 고흥 이주의 가장 큰 이유중 하나는 애인 때문"이라고 밝혔다.

박시영은 "내 커리어 때문에 그 친구가 하고 싶었던 걸 어느 정도 접고 저를 서포트해 줬다"며 "나이가 차면서 그 친구 차례가 됐다. 그 친구가 하고 싶어 하는 일을 할 수 있게 해주는 게 교대가 된 거다"라고 설명했다.

이어 "나는 서울에서 충분히 하고 싶은 걸 이뤘고 그 친구는 도시의 삶 자체를 즐기는 스타일은 아니다. 반 정도는 날 위해 살았으니까 그 친구를 위해 이주하는 건 너무 당연한 수순이었다"며 애정을 드러냈다.

다만 연인은 자신의 이야기가 공개되는 것을 달가워하지 않는다고. 박시영은 "엄청 뭐라 한다. 입에 거품 물고 싫어한다. 그 친구는 사람과 어울리는 걸 안 좋아하고 조용히 혼자 있는 걸 좋아한다"면서도 "그럼 뭐 어쩔 거냐. 자기가 덜 예쁘든가"라고 너스레를 떨었다.

한편 박시영은 영화 '왕과 사는 남자', '군체', '곡성', '남산의 부장들', '노량: 죽음의 바다', '베테랑2' 등 다수의 작품에서 포스터 디자인을 담당했다.

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