‘사망 사고’ 박신영, 문신 공개하며 심경..“그날 일 안잊어...평생 속죄”

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[스포츠조선 박아람 기자] 아나운서 출신 방송인 박신영이 손가락에 새긴 문신을 공개하며 과거 교통사고에 대한 책임과 속죄의 마음을 다시 한번 전했다.

박신영은 11일 개인 계정에 장문의 입장문과 함께 손가락 문신 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 손가락 옆면에 작은 글씨와 세미콜론(;) 모양의 문양이 새겨진 모습이 담겼다.

특히 박신영은 사진과 함께 "저는 앞으로도 그날의 사고를 잊지 않을 것"이라는 글을 남겨 눈길을 끌었다. 과거 자신이 일으킨 사고를 잊지 않고 살아가겠다는 다짐을 문신과 함께 전한 것으로 보인다.

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세미콜론은 문장을 끝내지 않고 다음 문장으로 이어간다는 의미를 지닌 문장부호다. 자살 예방과 정신건강 인식 개선 분야에서는 삶을 포기하지 않고 계속 이어간다는 의미의 상징으로 활용되기도 한다.

이번 문신 사진은 박신영이 최근 자신을 둘러싼 논란에 직접 입장을 밝히는 과정에서 공개됐다. 그는 앞서 SNS에 올린 '힘든 시간을 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않겠다'는 표현이 과거 사고 자체에 대한 억울함을 의미하는 것은 아니라고 해명했다.

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박신영은 "제가 억울하다고 표현한 것은 사고의 결과나 법원의 판단이 아니다"라며 오랜 시간 심적으로 무너졌던 순간을 견디며 지켜온 삶을 스스로 포기하지 않겠다는 의미였다고 설명했다.

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또한 사고 직후 자신이 차량에서 내리지 않고 숨어 있었다거나, 피해자가 차량 아래에 있었음에도 아무런 조치를 하지 않았다는 일부 주장에 대해서는 실제 당시 상황과 다르다고 반박했다.

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그동안 적극적으로 해명하지 않았던 이유에 대해서도 언급했다. 한 사람이 목숨을 잃은 상황에서 자신의 입장을 먼저 설명하는 것이 책임을 회피하는 모습으로 비치거나 유가족에게 또 다른 상처를 줄 수 있다고 생각해 침묵했다고 밝혔다.

그러나 사실과 다른 내용이 반복적으로 확산되고 악성 댓글과 메시지까지 이어지자 법적 대응을 결정했다. 박신영은 허위사실 유포와 악의적인 사실관계 왜곡, 명예훼손 및 모욕에 해당하는 행위 등에 대해 법률적 검토를 거쳐 대응하겠다고 했다.

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그러면서도 사고에 대한 책임은 변함없이 자신의 몫이라고 강조했다. 그는 법원의 판결로 법적 책임이 끝났다고 해서 마음의 책임까지 사라지는 것은 아니라며 고인과 유가족에게 다시 한 번 사과했다. 평생 속죄하는 마음으로 살아가겠다는 뜻도 전했다.

한편 박신영은 2021년 5월 서울 마포구 상암동에서 SUV 차량을 운전하던 중 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 제한속도 시속 40㎞인 도로에서 시속 102㎞로 주행한 사실이 확인됐으며, 이 사고로 50대 배달 노동자가 목숨을 잃었다.

수사와 재판 과정에서 박신영은 황색 신호에 교차로에 진입했고, 제한속도 시속 40km인 구간에서 시속 102km로 운전한 사실 등이 확인됐다. 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로에 진입한 것으로 조사됐다.

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이후 서울서부지법은 2021년 12월 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 기소된 박신영에게 벌금 1500만 원을 선고했다. 검찰은 금고 1년을 구형했으나, 법원은 피고인의 반성과 전과 여부, 유족과의 합의 및 피해자 측의 일부 과실 등을 종합적으로 고려했다.

tokkig@sportschosun.com