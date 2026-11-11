이제 가수 대결이다..넷플릭스 '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁' 2027년 공개 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 서바이벌 예능 시리즈 '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'(이하 '흑백 가수')이 내년 공개된다.

'흑백 가수'는 연차, 경력, 인지도를 뛰어넘어 오직 노래 하나로 끝장을 보는 치열한 생존 경쟁이 전 세계 시청자들에게 'K-보컬 서바이벌'의 짜릿한 재미를 선사할 예정이다.

무엇보다 서바이벌 예능의 최강자로 불리는 제작진의 재회가 기대를 모은다. '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시리즈로 센세이션을 일으킨 김학민 PD와 'K-뷰티'라는 신선한 소재를 서바이벌에 접목해 화제를 모은 '저스트 메이크업'의 박성환 PD가 '싱어게인' 이후 다시 한번 의기투합해 최고의 보컬리스트를 가리기 위한 무대를 연다. 참신한 포맷과 소재로 서바이벌 예능의 신기원을 연 이들이 이번에는 어떻게 시청자들을 열광시킬지 관심이 쏠린다.

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여기에 대한민국 대중음악을 대표할 백가수들과 목소리 외에는 모든 것을 지우고 무대에 서는 흑가수 라인업 또한 궁금증을 높인다. 이름도 경력도 내려놓은 무대에서 오직 노래로만 가려질 이들의 각본 없는 드라마가 벌써부터 기다려진다.

'?흑백 가수' 제작진은 "'흑백요리사'에 이어 '흑백'의 세계관을 음악이라는 새로운 무대로 확장하게 되어 설렌다"라면서 "백가수로 등장할 레전드 가수들이 명성을 지켜낼지, 세상을 놀라게 할 흑가수들이 판을 뒤집을지, 다시 한번 펼쳐질 계급 전쟁의 짜릿한 승부와 예측 불가능한 반전을 기대해 달라"고 전했다.

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'흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'은 이름 자체가 장르인 백가수들과 오직 목소리로 가치를 증명하고자 이름을 지우고 도전하는 흑가수들이 맞대결을 펼치는 음악 서바이벌이다. '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시리즈의 김학민 PD와 '저스트 메이크업'의 박성환 PD가 연출을 맡았다. 오는 2027년 넷플릭스를 통해 공개 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com