고소영, 로제 옷 뒤집어 까봤다…"상표 확인 후 똑같은 거 구입”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고소영이 블랙핑크 로제의 옷이 탐나 직접 상표까지 확인한 뒤 똑같은 제품을 구매했다고 밝혀 웃음을 자아냈다. 연예계 대표 패셔니스타로 손꼽히는 고소영마저 후배 가수 로제의 패션을 따라 했다는 사실이 눈길을 끈다.

지난 10일 고소영의 유튜브 채널에는 '원조 패셔니스타 고소영의 보세로 명품 느낌 내는 법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 가을을 맞아 자신의 옷장을 정리하며 평소 즐겨 입는 의상과 쇼핑 노하우를 소개했다. 다양한 니트와 스웨터를 꺼내 보이던 고소영은 깊게 파인 브이넥 니트 한 벌을 집어 들며 블랙핑크 로제와의 특별한 일화를 공개했다.

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그는 "이것도 한 2년 전에 산 브이넥인데, 우리가 밥을 먹는데 로제가 이걸 입고 온 거다"라며 당시 상황을 떠올렸다. 로제가 입은 옷이 마음에 들었던 고소영은 곧바로 브랜드를 물었다고.

고소영은 "T 브랜드 옷이냐고 물어보니까 '아니에요 언니, 그런데 이거 너무 괜찮아요'라고 하더라"며 로제와 나눴던 대화를 전했다.

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결국 궁금증을 참지 못한 고소영은 직접 로제의 옷을 뒤집어 상표를 확인하기까지 했다. 그는 "걔 옷을 막 뒤집어 까가지고 본 다음에 똑같은 거를 샀다"고 털어놔 웃음을 안겼다. "걔가 진짜 옷을 잘 입는다"며 로제의 패션 감각을 극찬했다.

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고소영은 로제가 입었던 니트를 직접 보여주며 다양한 스타일링 방법까지 설명했다. 해당 니트는 뒤집어서 입거나 다른 옷과 겹쳐 입는 등 여러 방식으로 활용할 수 있는 제품이었다.

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평소 남다른 패션 감각으로 사랑받아 온 고소영이 후배 가수의 옷을 보고 같은 제품을 따라 구매했다는 사실이 의외의 재미를 안겼다.

이날 고소영은 자신만의 명품 쇼핑 철학도 공개했다. 명품 브랜드 제품을 구매하는 이유에 대해 브랜드마다 고유한 색감을 만들어내기 때문이라고 설명했다. 같은 갈색 계열이라도 브랜드마다 미묘하게 다른 색감이 매력적이라는 것. 이어 "요즘은 우리나라에서도 잘 만들어낸다"며 국내 브랜드 제품 역시 즐겨 구매한다고 밝혔다.

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또 겉옷 안에 받쳐 입는 기본 의상은 비교적 저렴한 제품을 선택하는 반면 포인트가 되는 스웨터나 니트에는 투자를 아끼지 않는다고 설명했다.

유행하는 옷에 도전했다가 실패한 일화도 공개했다. 고소영은 최근 마이크로팬츠를 구매했지만 막상 입으려니 무릎이 시려 외출할 때 착용하지 못했다고 털어놔 웃음을 자아냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com