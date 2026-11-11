허성태, 6살 어린 여배우와 키스신 후유증 고백 "촬영 후 존대하다 최근 말 놔"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 허성태가 6살 어린 배우 곽선영과 키스신 후 존대를 한 사연을 밝힌다.

오는 12일(목) 방송되는 SBS 예능 '거장항준' 5회에는 허성태, 곽선영, 이민기가 게스트로 출격한 가운데, 허성태가 곽선영과의 키스신 후유증(?)을 고백해 현장을 발칵 뒤집는다.

허성태는 "드라마 '연예인 매니저로 살아남기'에서 곽선영과 키스신 촬영 후 존대를 하다 최근에야 말을 놨다"라며 키스신에 진심인 면모를 드러낸다.

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이에 김풍이 "만약 민기 씨랑 키스신 찍어도 말 높일 거냐"라는 짓궂은 질문을 던지자, 허성태는 냅다 "당연하죠"라고 답해 웃음을 터뜨린다. 급기야 "여기 편하게 막말해도 되는구나"라며 '거장항준'의 매운맛 토크에 완벽 적응해 숨겨둔 예능 본능을 깨운다고. 수줍음 많던 허성태의 뜻밖의 입담이 어떤 웃음을 선사할지 호기심을 자극한다.

그런가 하면, 오디션 프로그램에서 데뷔한 '오디션 아이콘'인 허성태가 자신만의 기상천외한 긴장 극복 비법을 공개해 이목을 집중시킨다. 허성태가 "등받이 의자에 기대앉아 오른 다리에 힘을 주고 연기한다"라며 필승 루틴을 전수한다. 이에 곽선영이 "만약 일어나서 오디션 보면 어떡해?"라고 질문하자 허성태는 "그럼 망해. 앉아서만 오디션 가능해"라고 단언해 폭소를 자아낸다고. 카리스마 넘치는 연기 뒤에 숨겨진 '불안형 배우'의 반전 징크스가 폭소를 유발한다.

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키스신 앞에서는 한없이 수줍어하다가도 예능에서는 거침없는 입담을 뽐내는 허성태의 예측 불가한 활약은 '거장항준' 본 방송에서 공개된다.

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한편, SBS가 선보이는 시네마틱 토크 예능 '거장항준'은 매주 목요일 오후 9시 방송된다.