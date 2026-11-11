Advertisement
광고 닫기

장윤정, 노태우·김대중 前 대통령 만났다 "후광 있을 줄 알았는데 평범"

김소희 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

장윤정, 노태우·김대중 前 대통령 만났다 "후광 있을 줄 알았는데 평범"

[스포츠조선 김소희 기자] 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 노태우, 김대중 전 대통령과 만났던 특별한 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

지난 10일 유튜브 채널 '장윤정♥김맑음'에는 '"아이 둘 아니고 아이돌 맞지?" 미스코리아 엄마 얼굴에 장난치는 큰딸 ㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 딸 김맑음에게 직접 아이돌 메이크업을 받으며 색다른 변신에 도전하는 장윤정의 모습이 담겼다.

이날 장윤정은 딸에게 메이크업을 받던 중 과거 대통령들과 만났던 뜻밖의 일화를 꺼내 관심을 모았다.

그는 "우리나라 대통령 몇 분 만나봤다"며 "김대중 대통령, 노태우 대통령 만나봤다"고 밝혔다.

장윤정, 노태우·김대중 前 대통령 만났다 "후광 있을 줄 알았는데 평범"

먼저 노태우 전 대통령과의 만남을 떠올린 장윤정은 "노태우 대통령은 대통령 당시 못 만나고 당 대표 시절에 만났다. 인터뷰하러 갔다"고 설명했다. 당시 인터뷰를 진행했던 경험을 전하며 딸에게 "매너가 엄청 좋으셨다"고 회상했다.

이어 김대중 전 대통령과의 인연도 공개했다. 장윤정은 "김대중 대통령도 마포 당사로 인터뷰하러 갔다. 악수를 했는데 손이 너무 부드러웠다"며 당시의 기억을 생생하게 전했다.

그러면서 "김대중 대통령은 꽤 많이 만났다. '사랑방 중계'라는 토크쇼가 있었는데 거기서도 봤다"고 덧붙였다.

이를 들은 딸은 "대통령 만날 때 안 무서웠냐"고 물으며 궁금증을 드러냈다. 이에 장윤정은 "후광이 있을 줄 알았는데 생각보다 평범하고 그랬다"고 답해 웃음을 안겼다.

한편 장윤정은 1987년 '제31회 미스코리아 선발대회' 진, 1988년 '미스유니버스 선발대회' 2위 출신으로 여러 방송 프로그램에서 MC로 활동했다.

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement