장윤정, 노태우·김대중 前 대통령 만났다 "후광 있을 줄 알았는데 평범"

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[스포츠조선 김소희 기자] 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 노태우, 김대중 전 대통령과 만났던 특별한 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

지난 10일 유튜브 채널 '장윤정♥김맑음'에는 '"아이 둘 아니고 아이돌 맞지?" 미스코리아 엄마 얼굴에 장난치는 큰딸 ㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 딸 김맑음에게 직접 아이돌 메이크업을 받으며 색다른 변신에 도전하는 장윤정의 모습이 담겼다.

이날 장윤정은 딸에게 메이크업을 받던 중 과거 대통령들과 만났던 뜻밖의 일화를 꺼내 관심을 모았다.

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그는 "우리나라 대통령 몇 분 만나봤다"며 "김대중 대통령, 노태우 대통령 만나봤다"고 밝혔다.

먼저 노태우 전 대통령과의 만남을 떠올린 장윤정은 "노태우 대통령은 대통령 당시 못 만나고 당 대표 시절에 만났다. 인터뷰하러 갔다"고 설명했다. 당시 인터뷰를 진행했던 경험을 전하며 딸에게 "매너가 엄청 좋으셨다"고 회상했다.

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이어 김대중 전 대통령과의 인연도 공개했다. 장윤정은 "김대중 대통령도 마포 당사로 인터뷰하러 갔다. 악수를 했는데 손이 너무 부드러웠다"며 당시의 기억을 생생하게 전했다.

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그러면서 "김대중 대통령은 꽤 많이 만났다. '사랑방 중계'라는 토크쇼가 있었는데 거기서도 봤다"고 덧붙였다.

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이를 들은 딸은 "대통령 만날 때 안 무서웠냐"고 물으며 궁금증을 드러냈다. 이에 장윤정은 "후광이 있을 줄 알았는데 생각보다 평범하고 그랬다"고 답해 웃음을 안겼다.

한편 장윤정은 1987년 '제31회 미스코리아 선발대회' 진, 1988년 '미스유니버스 선발대회' 2위 출신으로 여러 방송 프로그램에서 MC로 활동했다.