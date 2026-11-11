카라, 마카오 공연 17일 앞두고 돌연 취소…“항공권·숙박비 보상 불가” 통보[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 카라의 마카오 공연이 개최를 불과 17일 앞두고 돌연 취소됐다. 특히 주최 측이 공연 티켓은 전액 환불하면서도 항공권과 숙박비 등 별도로 발생한 비용에 대해서는 보상하지 않겠다고 밝혀 아쉬움을 더하고 있다.

11일 마카오 브로드웨이 극장 공식 홈페이지에는 카라의 마카오 공연 취소를 알리는 주최 측의 공지문이 게재됐다.

당초 카라는 오는 28일 오후 7시 마카오 브로드웨이 극장에서 '2026 KARA Once Again GlowStage in Macau' 공연을 개최할 예정이었다.

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그러나 공연을 약 2주 앞둔 시점에 갑작스럽게 취소 소식이 전해졌다.

주최 측은 "11월 28일 오후 7시 브로드웨이 마카오의 브로드웨이 극장에서 진행될 예정이었던 카라의 공연이 취소됐다"고 밝혔다. "모든 티켓과 부가 패키지는 수수료 없이 기존 결제 수단으로 전액 자동 환불된다"며 별도의 환불 신청 절차도 필요하지 않다고 안내했다.

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다만 항공권과 숙박비에 대한 보상은 불가능하다고 선을 그었다. 주최 측은 "관객 개인이 예약한 항공권 숙박 등 개인적인 일정으로 발생한 비용은 보상 대상에 포함되지 않는다"고 명시했다.

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이에 따라 공연 관람을 위해 이미 항공권과 숙소 등을 예약한 팬들의 경우 예약 조건에 따라 취소 수수료 등 별도의 부담이 발생할 가능성도 있다. 해외 공연 특성상 티켓 외에도 항공권과 숙박 등 여행 일정을 미리 준비해야 하는 만큼 개최를 불과 17일 앞두고 전해진 취소 소식에 아쉬움이 커질 것으로 보인다.

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이번 공연은 카라의 히트곡 9곡을 포함한 약 100분의 무대와 팬들을 위한 특별 이벤트 등이 예고돼 기대를 모았다. 멤버들과 일대일 사인 및 사진 촬영을 할 수 있는 별도의 패키지까지 마련됐으나 공연 취소로 모두 무산됐다.

다만 현재까지 공연이 취소된 구체적인 사유는 확인되지 않았다.

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카라의 해외 공연 일정이 변경된 것은 이번이 처음은 아니다. 앞서 카라는 지난 5월 31일 일본 팬미팅 주최사 HUB JAPAN을 통해 7월 4일과 5일 도쿄 토요타 아레나에서 개최할 예정이었던 단독 팬미팅 4회 공연을 연기한다고 발표했다.

당시 주최 측은 불가피한 사정으로 공연을 연기하게 됐다며 사과했다. 이후 카라는 지난 10월 23일과 24일 일본 요코하마에서 팬콘서트를 진행하며 현지 팬들과 만났다.

이런 가운데 마카오 공연까지 갑작스럽게 취소되면서 해외 팬들의 아쉬움이 이어질 전망이다. 특히 티켓 환불과 별개로 항공권 및 숙박비 보상이 제외된 만큼 공연을 기다려온 팬들을 위한 후속 안내에도 관심이 쏠리고 있다.

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한편 카라는 박규리, 한승연, 니콜, 강지영, 허영지 등 5인으로 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com