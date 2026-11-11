'신은정♥' 박성웅, 17세 아들과 아직도 입에 뽀뽀.."이중구 얼굴 보여"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박성웅이 17세 아들과 여전히 입 뽀뽀를 한다고 자랑한다.

11월 12일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 오랜만에 '이연복덕방'이 돌아온다. 대한민국 유일의 요리 중개소 '이연복덕방'에는 앞서 남궁민과 하석진이 의뢰인으로 출격해 화제를 모았다. 3번째 의뢰인으로는 오는 11월 14일 밤 9시 20분 첫 방송을 앞두고 있는 KBS 2TV 대하드라마 '문무'에서 김유신 역할을 맡은 박성웅이 출격한다.

이날 공개되는 VCR 속 이연복은 보조 중개인 김원훈, 솔로 데뷔를 앞두고 있는 ITZY 채령과 함께 긴장된 표정으로 누군가를 기다렸다. 잠시 후 머리부터 발끝까지 올블랙으로 맞춘 슈트남이 들어섰다. 피지컬만으로 압도적인 아우라를 뿜어내는 주인공은 바로 카리스마 박성웅이었다. 박성웅의 등장에 이연복, 김원훈, 채령은 절로 90도로 인사를 해 웃음을 자아냈다.

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김원훈은 박성웅의 대표작인 영화 '신세계'의 열혈팬임을 고백했다. '신세계'는 대한민국 남자들의 열렬한 지지를 받는 누아르 영화. 극 중 박성웅이 연기한 이중구는 여러 명대사를 남기며 지금도 회자되고 있다. 박성웅은 "'신세계'가 2013년에 개봉해서 13년이 지났다. 그때 7세이던 친구들이 이제 스무 살이 돼서 '신세계'를 보고 나를 '중구 형님'이라고 부른다"라고 해 폭소를 안겼다.

한편 이날 박성웅은 카리스마 넘치는 겉모습과 달리 가정적인 면모도 공개했다. 특히 17세 아들과 아직도 입에 뽀뽀를 한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 또 박성웅이 뽀뽀 후 아들이 하는 의미심장(?)한 멘트도 공개했는데, 그럴 때마다 "17세 아들에게서 이중구의 얼굴이 보인다"라고 했다고. 과연 박성웅도 놀란 아들의 뽀뽀 후 멘트는 무엇일까.

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이날 박성웅은 이연복에게 배운 요리를 아들에게 직접 해주겠다며 자신감을 드러냈다는 전언이다. 과연 '인간 누아르' 박성웅은 요리 고민을 해결할 수 있을까. 카리스마 넘치는 명품 배우 박성웅이 출격하는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 11월 12일 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.