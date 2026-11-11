김윤석, '추격자' 나홍진 감독과의 싸움설에 입 열었다...비하인드 대방출

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김윤석이 '추격자' 나홍진 감독과의 싸움설에 대해 해명한다.

오늘(11일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 368회에는 국민 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성, 대한민국 여성 최초 독도함 함장이 된 배선영 대령, 누적 수강생 700만 명을 보유한 대한민국 대표 역사 강사 최태성 그리고 배우 김윤석이 출연한다.

광안리 낭만 버스커이자 국민 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성이 유재석과 만난다. 40년간 초등학교 교사로 재직하며 150여 곡의 동요와 130여 곡의 교가를 작곡한 한수성의 음악 인생이 공개될 예정이다. 가수가 꿈이었지만 집안 형편으로 음대 진학을 포기하고 교사가 된 사연부터 음악을 향한 열정을 놓지 않았던 시간까지 진솔하게 털어놓는다. 특히 서른이 넘어 대학가요제에 도전해 오직 무대에 서겠다는 일념으로 졸업까지 미루고, 네 번의 도전 끝에 마침내 본선 무대에 오른 여정을 들려준다. 유재석 역시 "선생님이 더 알고 싶다"며 파란만장한 도전기에 뜨거운 관심을 보였다는 후문. 자신이 작곡한 곡을 아들이 직접 부르며 창작동요제 대상을 거머쥔 '연날리기'의 비하인드는 물론, IMF 외환위기 당시 수많은 가정에 위로를 전한 '아빠 힘내세요'의 탄생 비화도 공개된다. 녹음실을 인수했다가 건물주의 부도로 빚까지 떠안았던 사연부터 최고 월 3천만 원까지 찍은 '아빠 힘내세요' 저작권료 뒷이야기도 풀어낸다. 61세에 마침내 가수의 꿈을 이룬 한수성의 사연과 라이브 무대도 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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대한민국 여성 최초 독도함 함장이 된 배선영 대령의 이야기도 들어볼 수 있다. 멋진 제복 차림으로 등장한 배선영 대령은 해군사관학교 여생도 1기로 입교해 첫 여성 독도함 함장으로 해군의 새 역사를 써오기까지의 과정을 들려준다. '최초'라는 수식어 뒤에 따르는 막중한 책임감은 물론, 세계 최대 규모의 해상 합동 훈련인 '림팩'에서 아시아 최초로 해양작전본부장을 맡아 30개국 해군을 지휘했던 경험도 공개한다. 축구장 2배의 압도적인 규모를 자랑하는 대형 수송함 독도함의 내부도 공개된다. 길이 약 200m, 아파트 18층 높이의 독도함이 전시 상황에서 수행하는 전략적 역할부터 평시 임무까지, 독도함 함장의 역할과 실제 훈련 일지도 만나볼 수 있다. 승조원들을 하나로 이끄는 카리스마 넘치는 리더십의 비결부터 힘든 순간마다 자신을 다잡아준 어머니와의 가슴 뭉클한 사연까지, 대한민국 바다를 지키며 새로운 역사를 써 내려가는 배선영 대령의 이야기가 시청자들을 사로잡을 전망이다.

누적 수강생 700만 명을 보유한 대한민국 대표 역사 강사이자 '큰별쌤' 최태성의 이야기도 관심을 모은다. 26년째 모든 강의를 무료로 제공하며 한국사 교육의 새로운 흐름을 이끌어온 최태성이 30년 강의 인생과 함께 자신만의 교육 철학을 들려줄 예정. 사학과 재학 시절 '사문난적'이라는 별명을 얻었던 사연부터 단순히 TV에 나오고 싶다는 생각으로 EBS 강의를 시작한 이야기, 한 학생의 댓글을 계기로 강의에 사명감을 갖고 공교육의 아이콘으로 자리 잡기까지의 과정도 털어놓는다. 또한 '아트 판서'의 탄생 비하인드는 물론, 대형 사교육 업체의 파격적인 스카우트 제의에 원형탈모까지 겪었던 사연도 공개된다. 거액의 제안에도 계약서를 찢어버린 이유와 역사 속 롤모델인 독립운동가 우당 이회영 선생의 삶에서 받은 영향, 더 많은 이들에게 '공유 교육'을 실천하고자 교단을 떠난 이야기도 들려준다. 또한 역사와 시대의 거인으로 활약했던 학생들의 발자취를 되짚고 수능을 앞둔 학생들에게 전하는 메시지까지, 최태성의 이야기가 깊은 울림을 전할 예정이다.

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영화 '타짜', '추격자', '황해' 등 수많은 작품에서 강렬한 연기를 선보여온 대한민국 대표 연기파 배우 김윤석이 데뷔 39년 만에 처음으로 예능에 출연한다. 유재석과도 첫 만남을 갖는 김윤석은 토크 추구미로 최민식을 꼽은 이유를 밝히는 등 시종일관 예상 밖의 매력으로 웃음을 안긴다. 개봉을 앞둔 영화 '폭설'의 촬영 비하인드부터 연기 인생에 얽힌 다채로운 이야기도 들어볼 수 있다. 마흔 살에 영화 '타짜'의 아귀 역으로 충무로를 사로잡은 순간부터 대표작 '추격자', '황해'에 얽힌 비하인드까지 대방출한다. 영화 '추격자'의 명대사 "야 4885 너지?"에 얽힌 뒷이야기와 40시간에 걸친 촬영 끝에 탄생한 추격신 비하인드, 나홍진 감독과의 '싸움설' 해명까지 묵혀둔 이야기를 하나씩 풀어내고, 유재석은 "그러니까 왜 이제야 나오셨냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 안긴다.

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작품 속 카리스마 뒤에 감춰진 김윤석의 인간적인 면모도 만나볼 수 있다. 2008년 남우주연상 7관왕을 휩쓸며 "올해는 나의 해다"라고 남긴 수상 소감의 뒷이야기는 물론, 연극 무대에서 동고동락하며 꿈을 키웠던 동갑내기 배우 송강호와의 인연도 들려준다. 꽃미남 외모로 사랑받았던 시절부터 '나보다 늙은 내 새끼'라는 팬들의 플래카드에 웃음이 터진 사연까지 흥미를 더한다. 실제로는 나사가 풀린 듯 편안한 성격이라는 그는 작품 속 캐릭터를 완성하기 위해 촬영 지역에서 직접 생활했던 일화와 영화 '미성년'으로 감독에 도전하게 된 계기도 풀어낸다. '슈퍼스타K'부터 이어진 음악 서바이벌 덕후의 면모도 눈길을 끈다. 오열까지 할 정도로 음악 서바이벌에 진심인 모습부터 직접 꼽은 최애 가수까지 공개해 흥미를 더한다. 여기에 유재석과 나누는 나이대별 공감 토크까지, 스크린 밖 김윤석의 소탈하고 유쾌한 매력을 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.