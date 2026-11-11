장윤정 맞아? 아이돌 화장후 확 달라졌다 "에스파 닝닝·지젤 스타일"

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[스포츠조선 김소희 기자] 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 파격적인 아이돌 메이크업으로 색다른 매력을 뽐냈다.

지난 10일 유튜브 채널 '장윤정♥김맑음'에는 '"아이 둘 아니고 아이돌 맞지?" 미스코리아 엄마 얼굴에 장난치는 큰딸 ㅋㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 딸 김맑음에게 직접 아이돌 메이크업을 받으며 색다른 변신에 도전하는 장윤정의 모습이 담겼다.

이날 장윤정은 "제 딸이 저를 데리고 아이돌 메이크업을 해보겠다고 한다. 아이돌 화장이 뭐냐. 뭐가 다르냐"며 호기심을 드러냈다. 이에 김맑음은 "다르다. 최대한 열심히 하겠다"면서 "이건 에스파 화장이다. 닝닝이랑 지젤. 그 화장법을 많이 봤다"고 설명했다.

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본격적인 메이크업이 시작되자 김맑음은 아이돌 특유의 화려한 무대 화장을 재현하기 위해 평소보다 밝은 색조 제품을 꺼내 들었다. 그는 "가장 하얀 파운데이션을 써야 한다"며 자신만의 메이크업 비법을 소개했다.

그러나 예상보다 훨씬 밝은 파운데이션 색상에 장윤정은 거울을 확인한 뒤 깜짝 놀랐다. 이를 본 김맑음은 "종이색이랑 똑같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 컨실러까지 덧바르며 본격적인 피부 표현에 나섰지만, 장윤정의 반응은 더욱 솔직해졌다. 거울을 다시 확인한 그는 "무섭다. 귀신같다"고 털어놓으면서도 이내 "하야니까 예쁘다"고 만족스러운 반응을 보여 웃음을 안겼다.

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김맑음은 아이돌 무대 화장의 특징도 설명했다. 그는 "무대 화장은 멀리서 봐야 예쁘다. 가까이서 보면 이미지가 아니다"라며 "엄마 예쁘다"고 덧붙였다. 가까이에서 볼 때는 다소 과감해 보이는 화장도 무대 조명과 거리감을 고려하면 더욱 돋보인다는 설명이다.

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쉐딩과 블러셔, 립스틱까지 차례로 더해지면서 장윤정의 메이크업도 점차 완성돼 갔다. 처음에는 낯선 화장법에 당황했던 장윤정 역시 완성된 모습을 확인한 뒤 "너무 예쁘다"며 만족감을 드러냈다. 여기에 내친김에 아이돌 포즈까지 따라 하며 딸의 메이크업 실력을 뽐내는 등 유쾌한 분위기를 이어갔다.

특히 미스코리아 출신인 장윤정이 딸의 손길을 거쳐 기존의 단아한 이미지와는 또 다른 화려한 아이돌 비주얼을 선보였다는 점에서 더욱 눈길을 끌었다.

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한편 장윤정은 1987년 제31회 미스코리아 선발대회에서 진에 당선됐으며, 1988년 미스 유니버스 선발대회에서 2위를 차지했다. 이후 여러 방송 프로그램에서 MC로 활약하며 대중과 만나왔다.