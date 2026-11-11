김상혁, 클릭비 멤버에 ♥유채련 정식 소개.."예쁘고 순둥" 자랑

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김상혁이 클릭비 멤버 하일라, 노민혁에게 유채련을 정식으로 소개한다.

13일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 김상혁이 앞서 '3:3 미팅'에서 서로를 최종 선택해 '핑크빛 만남'을 이어가고 있는 유채련과 모처럼 데이트를 하는 가운데, 클릭비 멤버 하일라와 노민혁을 불러 아찔한 '4자 대면'을 하는 현장이 담긴다.

이날 김상혁은 유채련의 취향을 저격하는 '올블랙 테토룩'을 선보이며 약속 장소인 카페에 입장한다. 카페에는 하일라와 노민혁이 먼저 도착해 있고, 특히 노민혁은 "오늘 '제수씨'를 만나는 자리라 좀 꾸미고 왔다"라며 설레발을 친다.

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김상혁은 "나랑 채련 씨 나오는 것('신랑수업' 방송) 좀 봤어?"라고 묻고, 노민혁은 "(채련 씨가) 처음 입장하자마자 '아, 상혁이 스타일이네'라는 생각을 했다. 또 네가 채련 씨 컵에 빨대를 꽂아주는 걸 보고 '쟤 완전히 (채련 씨를) 찍었구나'라는 느낌을 받았다"라고 '찐친'다운 촉을 가동한다.

김상혁은 쑥스러운 미소와 함께 "나의 디테일을 다 봤구나"라며 노민혁의 촉을 인정한다. 이어 그는 "채련이가 엄청 예쁘고 순둥하다"라고 자랑을 늘어놓고, 이후에도 둘 사이의 소소한 에피소드를 방출한다.

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절친들의 이야기꽃이 한창 피어나던 중, 유채련이 등장한다. 하일라와 노민혁은 반갑게 인사를 나누며 "그동안 상혁이가 클릭비 멤버들 사이에서 '화해의 가교' 역할을 해왔는데, 오늘은 우리가 '사랑의 가교' 역할을 해보겠다"라고 든든한 서포트를 예고한다.

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김상혁은 "먹고 싶은 거 다 시켜~"라며 흡족해한다. 직후 음식들이 상에 차려지자, 하일라는 "제가 이것 좀 드리겠다"라면서 유채련의 접시에 직접 음식을 챙겨주는 매너를 발휘한다. 옆자리에서 똑같이 유채련을 챙기던 김상혁은 하일라에게 눈총을 쏘며 "혹시 깻잎도 집어줄 거니? 그건 아니지?"라고 견제한다.

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대환장 케미 속에서 과연 하일라와 노민혁이 약속한 '사랑의 가교' 역할을 제대로 해낼 수 있을지 시선이 집중된다.

김상혁-유채련-하일라-노민혁의 아슬아슬한 '4자 대면' 현장은 13일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.