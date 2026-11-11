'신은정♥'박성웅 "17살 아들, 아직도 나와 입에 뽀뽀해" ('편스토랑')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박성웅이 '신상출시 편스토랑'에 뜬다.

12일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 오랜만에 '이연복덕방'이 돌아온다. 대한민국 유일의 요리 중개소 '이연복덕방'에는 앞서 남궁민과 하석진이 의뢰인으로 출격해 화제를 모았다. 3번째 의뢰인으로는 오는 11월 14일 밤 9시 20분 첫 방송을 앞두고 있는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 김유신 역할을 맡은 박성웅이 출격한다.

이날 공개되는 VCR 속 이연복은 보조 중개인 김원훈, 솔로 데뷔를 앞두고 있는 ITZY 채령과 함께 긴장된 표정으로 누군가를 기다렸다. 잠시 후 머리부터 발끝까지 올블랙으로 맞춘 슈트남이 들어섰다. 피지컬만으로 압도적인 아우라를 뿜어내는 주인공은 바로 카리스마 박성웅이었다. 박성웅의 등장에 이연복, 김원훈, 채령은 절로 90도로 인사를 해 웃음을 자아냈다.

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김원훈은 박성웅의 대표작인 영화 '신세계'의 열혈팬임을 고백했다. '신세계'는 대한민국 남자들의 열렬한 지지를 받는 누아르 영화. 극 중 박성웅이 연기한 이중구는 여러 명대사를 남기며 지금도 회자되고 있다. 박성웅은 "'신세계'가 2013년에 개봉해서 13년이 지났다. 그때 7살이던 친구들이 이제 스무 살이 돼서 '신세계'를 보고 나를 '중구 형님'이라고 부른다"라고 해 폭소를 안겼다.

이날 박성웅은 카리스마 넘치는 겉모습과 달리 가정적인 면모도 공개했다. 특히 17살 아들과 아직도 입에 뽀뽀를 한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 또 박성웅이 뽀뽀 후 아들이 하는 의미심장(?)한 멘트도 공개했는데, 그럴 때마다 "17살 아들에게서 이중구의 얼굴이 보인다"라고 했다고. 과연 박성웅도 놀란 아들의 뽀뽀 후 멘트는 무엇일까.

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이날 박성웅은 이연복에게 배운 요리를 아들에게 직접 해주겠다며 자신감을 드러냈다는 전언이다. 과연 '인간 누아르' 박성웅은 요리 고민을 해결할 수 있을까. 카리스마 넘치는 배우 박성웅이 출격하는 본방송을 통해 공개된다.

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한편 KBS2 '편스토랑'은 12일 오후 8시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com