이민정·이소연, 골프 대결 완패 후 얼굴에 '낙서 굴욕' "내 얼굴 어쩔"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이민정과 이소연이 얼굴에 낙서를 한 채 유쾌한 인증샷을 공개해 웃음을 안겼다.

이소연은 11일 자신의 SNS를 통해 "내 얼굴 어쩔. 너무 즐거웠어요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 얼굴에 검은색 선스틱으로 낙서한 채 카메라를 바라보는 이민정과 이소연의 모습이 담겼다. 두 사람은 얼굴에 고양이 수염과 코 등을 그려 넣어 귀여운 고양이로 변신했다. 이를 지켜보던 이윤미는 두 사람의 모습이 재미있다는 듯 환한 미소를 지어 눈길을 끌었다.

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앞서 지난 10일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 이민정, 이소연, 이윤미가 함께 골프를 즐기는 모습이 공개됐다. 이날 세 사람은 골프 대결을 펼쳤고, 1등을 차지한 사람이 나머지 두 사람의 얼굴에 그림을 그리는 벌칙을 정했다.

대결에서 승리한 이윤미는 벌칙에 따라 이민정과 이소연의 얼굴에 검은색 선스틱으로 그림을 그렸다. 예상치 못한 벌칙에 고양이로 변신한 두 사람의 유쾌한 모습이 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com