최정원, 25년 결혼생활 부부싸움 0번.."남편이 훨씬 현명해 늘 수긍"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최정원이 25년 결혼 생활 동안 단 한 번도 부부싸움을 한 적이 없다고 밝힌다.

오늘(11일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 최정원이 남편과 함께하는 알콩달콩한 일상을 공개한다.

최정원은 남편과의 일상에서 스스럼없는 애정 표현으로 스튜디오를 놀라게 했다. 남편이 준비한 아침 식사를 마친 최정원은 "오늘 (요리해 줘서) 진짜 고마워"라며 볼에 뽀뽀했고, 이를 본 출연진들의 뜨거운 반응에 "제가 잘못한 건가요?"라며 어리둥절한 반응을 보였다. 이어 최정원은 "남편이 자기 전에 '잘 자' 하고 이마나 볼에 뽀뽀를 항상 해준다"라고 밝혀 평소에도 자연스럽게 애정을 표현하는 부부의 모습을 전했다. 이를 들은 개그우먼 이성미는 "속이 얹힌 것처럼 답답하다"라며 질색해 웃음을 자아냈다.

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그런가 하면, 최정원 부부는 25년 결혼 생활 동안 단 한 번도 언성을 높여 싸운 적이 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 최정원은 "남편이 저보다 훨씬 현명하다고 생각한다. 그러니 남편 말이 맞다고 수긍하게 되고 싸움할 일이 없다"라며 남편에 대한 굳건한 신뢰를 드러냈다. 이를 들은 배우 신승환은 "책에서 나올 법한 이상적인 부부다"라며 감탄했다.

한편, 45년 차 배우 최정원의 뜻밖의 데뷔 비하인드도 공개된다. 1982년 MBC 드라마 '호랑이 선생님'으로 데뷔한 최정원은 "방송국에 놀러 가면 TV 속 사람들을 볼 수 있을 것 같아 시험을 봤는데 덜컥 합격해 아역배우로 데뷔하게 됐다"라며 당시를 떠올렸다. 이후 MBC 공채 탤런트 시험에서는 탈락했지만, KBS 14기 공채 탤런트로 선발된 반전 이력도 밝혔다. 특히 같은 기수에 배우 이병헌, 손현주, 김정난 등이 있다고 말해 신승환은 "그야말로 황금 기수다"라며 놀라움을 감추지 못했다.

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결혼 25주년에도 신혼 같은 일상을 보내는 배우 최정원의 이야기는 오늘(11일) 오후 8시 TV CHOSUN에서 확인할 수 있다.