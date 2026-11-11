[SC줌人]추영우, 로맨스도 연기력도 '박사'…'연애박사'로 증명한 진가

'연애박사' 스틸. 사진제공=KT스튜디오지니

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[스포츠조선 정빛 기자] 안방극장에 맵고, 쓰고, 달콤한 청춘 바람을 불러일으켰던 ENA 월화드라마 '연애박사(연출 안판석, 극본 민효정)'가 화제와 여운 속에 막을 내렸다.

방영 내내 현실 공감을 자아내는 로맨스로 뜨거운 호응을 이끌어낸 그 중심에는 캐릭터의 내면을 깊이 있게 완성해 낸 배우 추영우의 눈부신 열연이 있었다.

추영우는 극 중 서한대 기계공학과 로봇공학 박사과정생이자 랩장인 '박민재' 역을 맡아 시청자들을 사로잡았다.

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겉보기엔 완벽한 '공대 남신' 조건을 모두 갖추었으나, 과거 수영선수 시절 겪은 아픔과 트라우마를 가슴 한켠에 품고 살아가는 인물이다. 추영우는 이처럼 입체적인 캐릭터의 결을 섬세하게 빚어내며 한 층 성숙해진 연기력을 증명했다.

◆ 눈빛과 호흡으로 완성한 내면 연기

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박민재는 쉽게 마음을 열지 못하는 '철벽남'이자 내면의 상처를 숨긴 채 살아가는 청춘이다.

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추영우는 이 복잡다단한 감정선을 거창한 대사 없이도 눈빛과 호흡만으로 완벽하게 설득해 냈다.

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임유진(김소현)을 향해 서서히 마음을 열어가며 묻어나는 다정한 눈빛은 안방극장의 연애 세포를 깨우기에 충분했다.

반면, 문득 찾아오는 두려움과 이별의 위기, 그리고 가슴 시린 눈물 앞에서 미세하게 떨리는 호흡은 시청자들마저 민재의 아픔에 온전히 동화되게 만들었다. '로맨스 남주'의 매력을 넘어 캐릭터의 깊은 서사를 품어내는 내공이 빛났다.

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'연애박사' 스틸. 사진제공=KT스튜디오지니

◆ 사랑의 딜레마와 성장, 청춘의 현실 완벽 소화

이번 작품에서 추영우가 보여준 활약이 더욱 찬사를 받는 이유는 '로맨스의 판타지'와 '청춘의 현실' 사이의 간극을 리얼하게 메웠기 때문이다.

사랑에 빠져 허우적거리는 순수한 설렘부터 자신의 결핍과 현실적인 장벽 때문에 상대를 밀어내야만 하는 애끓는 후회와 방황까지, 추영우는 사랑이라는 감정이 주는 다채로운 스펙트럼을 유연하게 오갔다.

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특히 감정이 격렬하게 부딪히는 클라이맥스와 마지막까지 여운을 남긴 감정선에서 보여준 폭발력은 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.

캐릭터가 겪는 시행착오와 성장통을 설득력 있게 그려내며 왜 그가 이 작품의 중심축이었는지를 명백히 증명해 보였다.

사진제공=제이와이드컴퍼니

◆ '연애박사'가 남긴 가장 큰 수확, 배우 추영우의 진가

다양한 작품을 거치며 차근차근 쌓아온 단단한 내공은 이번 '연애박사'를 통해 또 한 번 성장했다.

정확한 발성과 안정적인 대사 처리, 장르의 결을 세밀하게 조율하는 시선 처리까지 추영우는 빈틈없는 연기력으로 극의 완성도를 탄탄하게 지탱했다.

작품은 막을 내렸지만, 추영우가 남긴 짙은 여운과 잔상은 쉽사리 가시지 않을 것으로 보인다.

매 순간 진정성 있는 태도로 캐릭터에 생명력을 불어넣으며 '믿고 보는 배우'의 반열에 확실하게 자리매김한 추영우.

'연애박사'를 성공적으로 마친 그가 앞으로 써 내려갈 또 다른 청춘의 기록들이 더욱 기다려진다.

사진제공=제이와이드컴퍼니

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com