한지민, 이서진 태세 전환 저격 "거만하게 앉아 있더니..어이없어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 한지민이 20년 지기 이서진의 '어르신 한정 스윗함'에 어이없어했다.

오는 11월 27일(금) 저녁 8시 35분 첫 방송될 tvN '그냥사람친구'(연출 나영석, 신건준/이하 '그사친')가 하이라이트 영상과 2차 포스터를 통해 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연의 각양각색 캐릭터를 공개했다.

'그사친'은 연예계 대표 남사친, 여사친인 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 떠나는 여행에서 자유롭게 즐기며 다양한 주제로 토크를 나누는 프로그램.

Advertisement

공개된 하이라이트 영상에서는 먼저 14년 차 짐꾼 이서진이 옛날 짐꾼 버릇을 고치지 못해 눈길을 끈다. 이서진은 "몸에 배어있는 걸 어떡하냐고"라고 하소연하던 것도 잠시, 김용건과 박정수를 살뜰히 챙기며 어르신 한정 스윗함을 발산한다.

그런가 하면 한지민은 박정수가 오자 벌떡 일어나 소파로 안내하는 이서진을 보고 "거만한 자세로 앉아 있던 이서진이 일어나니까 어이가 없네"라며 20년 지기의 찐 반응을 보여 웃음을 선사한다. 뿐만 아니라 친구들을 위해 발 빠르게 움직이고 숙소와 티켓을 알아보는 '한 팀장'의 활약도 엿보여 한지민의 맹활약을 예감케 한다.

Advertisement

하고 싶은 게 많은 박정수는 불도저 같은 면모로 독보적인 존재감을 발산한다. 불타는 열정과 지치지 않는 체력으로 종횡무진하는 박정수와 달리 미술관 메이트 이서진, 쇼핑 메이트 정연은 지친 기색이 역력해 이들의 좌충우돌 케미스트리에 관심이 더해지고 있다.

Advertisement

친구들을 웃기는 게 좋은 '코리안 조커' 김용건의 유쾌한 모멘트도 이목을 집중시킨다. 특히 최근 생성형 AI 서비스에 대해 배운 김용건은 "처음에 몰라서 에미나이라고 했다가 주변에서 한참 웃었다"고 고백해 친구들을 빵 터지게 만든다.

Advertisement

길잡이 듀오 주헌과 정연은 짐꾼의 소양인 길 찾기, 운전은 기본이고 막내들의 귀여움까지 탑재해 흐뭇한 미소를 자아낸다. 뿐만 아니라 선배 짐꾼 이서진의 마음을 녹이는 주헌의 애교, 박정수의 칭찬에 기뻐하는 정연의 사랑스러운 에너지가 훈훈함을 배가시킨다.

이러한 '그사친'에는 낮에는 따로 여행하고 저녁은 같이 먹는 규칙이 존재하는 상황. 이에 '운동즈' 박정수와 주헌, '조식즈' 이서진과 김용건 그리고 정연, '보조개즈' 이서진과 주헌 등 다양한 유닛 조합이 형성돼 신선한 에피소드가 기대되고 있다.

Advertisement

한편, 2차 포스터에는 6인방의 화기애애한 순간들이 담겼다. 55년 지기 김용건과 박정수, 20년 지기 이서진과 한지민, 10년 지기 주헌과 정연까지 따로 또 같이 즐기며 우정을 쌓을 이들의 여행은 어떤 이야기로 채워질지 첫 방송이 더욱 기다려진다.

도합 85년 우정을 자랑하는 친구들의 특별한 여행기는 오는 11월 27일(금) 저녁 8시 35분에 방송될 tvN '그냥사람친구'에서 확인할 수 있다.