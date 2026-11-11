허경환, 황석정 반려견 때문에 열애 의혹 터졌다.."여자 있나 봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황석정이 반려견 훔이의 뜻밖의 행동을 포착한 후 MC 허경환의 열애설을 제기한다.

11월 11일(오늘) 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '자랑할 개'는 스타 견주가 반려견과 함께 출연해 특별한 매력을 뽐내는 국내 최초 '반려견 자랑' 버라이어티다. 이연복-예지원-브라이언-권은비-김용빈-황석정-최현우 등 스타들이 반려견들과 함께 출격해 양보 없는 '내 새꾸 자랑 배틀'을 펼친다.

압도적인 존재감의 신스틸러 배우 황석정은 새하얀 털이 돋보이는 신비로운 분위기의 반려견 훔과 등장해 시선을 집중시킨다. 품격있는 핑크 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐내던 훔이는 황석정의 옆자리에 앉은 최현우에게 다가가 애교를 부린다. 곧이어 훔이가 "이리 와"하고 부르는 슬리피를 찾아가 애교를 부리자 황석정은 "얘 남자한테만 간다. 그게 자랑이에요"라며 훔이만의 '플러팅 기술'을 자랑한다.

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하지만 허경환 쪽으로 간 훔이가 이제까지 와는 달리 시큰둥한 반응을 보이며 몸만 터는 모습으로 모두를 의아하게 하는 것. 이를 지켜보던 황석정은 "경환 씨 잘생겼는데 왜 그러지"라고 고개를 갸웃하더니, "여자 있어요?"라고 돌직구를 던진다.

황석정이 훔이가 주변에 여자가 있는 남자에게는 다가가지 않는다고 하자, 허경환은 "개점도 보시는 거예요?"라고 되물으며 당황한 기색을 보인다. 이에 슬리피까지 "여자 있나 보다"라는 장난을 보태면서 졸지에 허경환의 '열애설' 소동이 벌어져 현장을 술렁이게 한다.

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그런가 하면 마술사 최현우는 자신의 반려견 팡이를 '큐피드'로 소개해 시선을 모은다. "정작 혼자이지 않냐?"라는 질문에 최현우는 "팡이가 산책을 하거나 돌아다니다가 여성분께 다가갈 경우 저도 말을 붙일 수 있을까"라고 답한다. 급기야 최현우는 "저도 이제 팡이 엄마를 찾아야 한다"라며 진지하게 연애 의지를 밝혀 웃음을 안긴다.

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또한 최현우는 팡이가 태어난 후 지금까지 모든 곳을 함께 다니고 있다며 연애만이 아니고 마술 도우미 역할도 해내는 팡이를 소개한다. 특히 팡이는 최현우의 손짓 한 번에 최면에 빠져들어 모두를 놀라게 한다. 더욱이 눈을 감고 꼼짝하지 않던 팡이가 최현우가 깨우자 눈을 번쩍 떠 현장을 아수라장으로 만든다. 스타 견주들 역시 각자의 반려견들에게 최면 걸기에 나서면서 어떤 일이 벌어질지 궁금증을 자아낸다.

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한편 TV CHOSUN 신규 예능 '자랑할 개'는 11월 11일(오늘) 밤 10시 첫 방송 된다.