트루디♥이대은, 부부 갈등 눈물 고백 후 子 첫돌..가족사진 속 환한 미소

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[스포츠조선 조윤선 기자] 래퍼 트루디와 야구선수 출신 이대은이 아들 래온 군의 첫돌을 맞아 행복한 가족사진을 공개했다.

트루디는 10일 "드디어 '돌끝맘'으로 인사드린다. 소중한 걸음으로 자리를 빛내주신 모든 분들, 그리고 멀리서도 넘치는 축복을 보내주신 랜선 이모, 삼촌들 덕분에 래온이의 첫 생일을 더없이 벅차고 행복하게 잘 마쳤다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 아들의 첫돌을 축하하는 트루디와 이대은의 모습이 담겼다. 두 사람은 한복을 차려입은 래온 군을 품에 안고 환한 미소를 지었다.

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이대은은 단정한 슈트를 입고 훤칠한 비주얼을 뽐냈으며, 트루디는 화이트 드레스를 입고 단아한 자태를 드러냈다. 세 사람의 행복한 모습이 담긴 가족사진은 훈훈함을 자아냈다.

트루디는 "보내주신 따뜻한 사랑과 응원을 마음에 깊이 새기며 우리 래온이를 밝고 건강하게, 사랑을 베풀 줄 아는 아이로 예쁘게 키우겠다"고 다짐했다. 이어 "함께해주신 모든 분께 다시 한번 진심으로 감사드린다. 마음 따뜻한 연말을 보내시길 기도하겠다"고 감사 인사를 전했다.

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앞서 트루디와 이대은은 지난달 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연해 부부 갈등을 솔직하게 털어놓은 바 있다.

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당시 트루디는 다툴 때마다 이대은이 "너 병원에 가봐야 해. 병이야", "또 시작이네"라고 말했다며 "나만 아픈 사람이 된 것 같아 위축되고 괴로웠다"고 고백했다.

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남편의 말에 상처받은 트루디는 이대은과 함께 정신건강의학과를 찾았다. 그러나 상담 과정에서 예상과 달리 자신이 심각한 우울증 단계라는 진단을 받았다고 밝혔다.

트루디는 "남편에게 100% 문제가 있다고 생각했는데 선생님이 나에게 우울증이 심한 단계라고 하셨다. 내가 생각한 것보다 심했다"고 털어놨다.

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전문의는 공감을 중시하는 트루디와 독립적인 성향의 이대은 사이에 기질적인 차이가 있다고 진단하며 서로를 이해하려는 노력이 필요하다고 조언했다. 트루디 역시 "아이를 위해 서로의 다름을 인정하고 노력하겠다"고 말했다.

한편 트루디와 이대은은 4년간의 열애 끝에 2021년 결혼했으며 지난해 11월 아들을 품에 안았다.