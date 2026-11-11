'두 번 이혼' 김형자, 생사 고비서 지켜준 조카 입양..."손주도 생겨"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김형자가 생사의 고비를 넘긴 교통사고 당시 자신을 살뜰히 간병해 준 조카를 아들로 입양한 사연을 전했다.

최근 방송된 MBN 극복스토리 '당신이 아픈 사이'에는 김형자가 출연해 삶을 뒤바꾼 교통사고와 가족에 관한 이야기를 털어놨다.

이날 김형자는 "생사의 고비를 오간 경험이 있다"고 밝혔다. 그는 2011년 스케줄을 마친 뒤 환갑 기념 모임에 참석하려다가 큰 교통사고를 당했다고 말했다.

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김형자는 "술을 마시면 운전하지 못할 것 같아 친구에게 운전을 부탁했는데, 주차장에 들어서자마자 차가 급발진해 벽으로 돌진했다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "먹고살아야 하니까 순간적으로 다리를 들어 얼굴을 가렸다. 그 바람에 양쪽 다리가 모두 부러졌다"며 "수술만 다섯 번을 받았다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그의 다리에는 지금도 당시 수술 흔적이 선명하게 남아 있다고.

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김형자는 "퇴원해 집으로 돌아온 뒤에도 아주 오랫동안 누워 지냈다"며 "그때 인간관계를 모두 정리했던 것 같다"고 회상했다.

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당시 이혼 후 홀로 생활했던 그는 "힘든 일을 겪으면 진심으로 나를 생각하는 사람이 누구인지 가려진다"며 "그때 평생 잘해야 할 사람들이 누구인지 알게 됐다"고 말했다.

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김형자가 홀로 병원 생활을 견디는 동안 조카 부부가 곁에서 살뜰하게 간병했다고. 그는 "조카 부부가 병실에 빠짐없이 찾아와 간병해 줬다. 그때 진짜 인간성을 본 것"이라고 고마워했다.

이어 "언니가 고혈압으로 세상을 떠났는데, 그 언니의 아들인 조카가 내 아들이 됐다"고 밝혔다.

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2021년 조카를 정식으로 입양했다는 김형자는 "이제는 손주도 있다"며 행복한 미소를 지었다.

김형자는 앞서 다른 방송에서도 조카를 아들로 입양하게 된 사연을 공개한 바 있다. 당시 그는 "과거 장난삼아 점을 보러 갔는데 내 팔자에는 자식이 없지만 느지막이 어디선가 아들이 하나 나타난다고 했다"며 "그 후 신기하게도 조카가 정말 아들이 됐다"고 전했다.