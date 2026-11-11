'최진실 딸' 최준희, 쌍수 정보 공유 중 SNS 또 차단 "나 자체 검열하나 의심, 그저 눈물만"

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[스포츠조선 김소희 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 잇따른 SNS 계정 정지에 결국 세 번째 계정을 개설하고 답답한 심경을 토로했다.

11일 최준희는 새롭게 개설한 SNS 계정을 통해 "ㄴㅔ.... 그렇게 되었읍니다.........그저 웃음만 (눈물만) ㅋㅋ 이제야 멘탈 좀 잡고 있는···"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 최준희는 연이어 계정이 사라진 상황을 직접 설명했다. 그는 "제 계정이 갑자기 어디 갔나 깜짝 놀라셨냐. 저도 새벽에 계정이 터져서 깜짝 놀랐다"고 말하며 당황스러웠던 당시를 떠올렸다.

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이어 "인스타에서 저 자체를 검열하는 게 아닐까 하는 의심을 하고 있다"면서 "또 터졌다. 이제는 슬프지도 않고 웃음밖에 안 나온다"고 털어놨다. 기존 계정에 이어 새 계정까지 연달아 문제가 발생하자 이제는 허탈한 마음마저 든다는 것.

갑작스러운 계정 정지로 진행 중이던 활동에도 차질이 생겼다. 최준희는 "쌍수(쌍꺼풀 수술) 정보를 뿌리고 있던 와중에 터져서 중단이 됐다. 혹시라도 못 받으신 분 있으면 여기로 다이렉트 메시지 보내달라"고 당부했다. 또한 진행 중이던 공동구매와 관련해서도 별도의 링크를 공유하겠다고 알리며 팔로워들과의 소통을 이어가려는 모습을 보였다.

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계속되는 계정 문제에 지친 심경도 숨기지 않았다. 최준희는 "모르겠다. 그냥 저 올리고 싶은 거 올리고 그냥 하려고 한다. 콘텐츠 하나 애쓰고 공들여서 만들었는데 자꾸 터지니까.."라며 속상함을 드러냈다. 이어 "3일간 우울 모드에 빠져서 헤어나오지도 못하고 있었다"고 고백해 안타까움을 더했다.

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그럼에도 자신을 걱정해 준 이들에게 고마운 마음을 전했다. 그는 "걱정 많이 해주셨는데, 연락 하나만으로도 많은 힘을 얻고 있다"며 "해결 방안을 찾고 있다"고 밝혔다.

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한편 최준희는 고(故) 최진실, 조성민의 딸이다. 현재 인플루언서로 활동 중이며, 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.