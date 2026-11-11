"널찍한 접시에 딱 한 입"…송혜교, 태국서 전한 앙증맞은 아침 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 해외 일정을 소화하는 가운데 아침 식사 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 커다란 접시에 앙증맞게 담긴 음식이 시선을 사로잡았다.

송혜교는 11일 자신의 SNS에 "오늘 시작~!"이라는 글과 함께 태국 국기 이모티콘을 덧붙이며 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 송혜교가 해외에서 즐긴 것으로 보이는 아침 식사가 담겼다. 고급스러운 식기와 가지런히 놓인 나이프, 포크가 눈길을 끄는 가운데 커다란 흰색 접시 한가운데에는 노란색 달걀 요리가 소량 담겨 있다. 그 옆에는 방울토마토 세 알이 놓여 있어 더욱 앙증맞은 느낌을 자아낸다.

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널찍한 접시 크기에 비해 아담하게 담긴 달걀 요리가 눈길을 끈다. 자칫 한입 거리처럼 보일 정도로 작은 메인 요리의 양이 인상적이다. 접시 옆에는 노릇하게 구운 식빵과 과일, 커피 등도 함께 준비돼 있다. 전체적으로 다양한 음식을 갖춘 조식이지만, 큰 접시 중앙에 놓인 작은 달걀 요리가 유독 시선을 사로잡는 모습이다.

평소 꾸밈없는 일상과 여행 사진을 공개해 온 송혜교는 이번에도 별다른 설명 없이 아침 식사를 공유하며 팬들에게 근황을 전했다.

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한편 송혜교는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '천천히 강렬하게'로 전 세계 시청자들과 만난다. '천천히 강렬하게'는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 것은 없지만 성공을 꿈꾸며 치열하게 살아가는 인물들의 성장 이야기를 그린 작품이다.

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송혜교는 극 중 가난했던 어린 시절을 지나 음반 산업에 뛰어드는 민자 역을 맡았다. 공유는 민자의 곁을 지키며 함께 성공을 꿈꾸는 소꿉친구 동구 역으로 호흡을 맞춘다.

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'그들이 사는 세상', '그 겨울, 바람이 분다' 등에서 송혜교와 호흡을 맞췄던 노희경 작가의 신작이라는 점에서 기대를 모으고 있다.

송혜교와 공유 외에도 김설현, 차승원, 이하늬, 나문희 등이 출연하는 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com