김기리, '박위 불똥' 3개월만 전한 밝은 근황...♥문지인과 얼굴 맞대고 미소

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 김기리가 과거 유튜버 박위의 사회복무요원 관련 논란으로 인해 불똥을 맞은 뒤 약 3개월 만에 SNS에 근황을 공개했다.

김기리는 11일 자신의 SNS를 통해 하트 이모티콘과 함께 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 아내인 문지인과 함께 거울 셀카를 촬영 중인 김기리의 모습이 담겨있다. 얼굴을 맞댄 채 다정한 모습을 연출 중인 두 사람. 특히 점점 닮아가는 환한 미소가 눈길을 끈다.

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이번 게시물이 더욱 눈길을 끄는 이유는 김기리가 약 3개월 만에 SNS 활동을 재개했기 때문이다.

앞서 지난 8월 유튜버 박위의 사회복무요원 관련 논란이 불거진 가운데 김기리 역시 뜻밖의 비난을 받았다. 김기리가 박위와 그의 아내인 그룹 시크릿 출신 송지은의 만남을 주선한 인물이라는 이유에서다.

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이후 별다른 SNS 활동을 하지 않았던 김기리가 오랜만에 근황을 전하면서 관심이 쏠리고 있다.

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김기리는 지난 2024년 배우 문지인과 결혼했으며, 지난 8월 아들을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com