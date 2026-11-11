한다감, 출산 50일만 겹경사..."연예계 최고령 산모, 워킹맘 새출발"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한다감이 출산 50일 만에 새 소속사에 둥지를 틀고 배우이자 워킹맘으로 새로운 도약을 선언했다.

한다감은 11일 자신의 SNS에 "좋은 파트너를 만나 새로운 회사에서 둥지를 틀게 됐다"며 소속사 이적 소감을 직접 밝혔다.

그는 "소중한 인연, 좋은 인연에 감사드린다"며 "배우 한다감이 연예계 최고령 산모로 주원이라는 큰 선물을 받고 좋은 인연을 또 선물로 주셨다"고 전했다.

Advertisement

출산 후 배우로서 활동을 이어갈 각오도 드러냈다. 한다감은 "항상 감사한 마음으로 배우로서 한 걸음 더 도약해 보겠다. 워킹맘으로서도 잘 도전해 보겠다"며 "일도 하고 육아도 함께하는 대한민국의 워킹맘들 존경한다"고 밝혔다.

그러면서 "배우 한다감, 주원이 맘 한다감의 도약을 많이 응원해 달라"고 당부했다.

Advertisement

앞서 한다감은 강엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 강엔터테인먼트 측은 "넓은 연기 스펙트럼과 교양, 예능 등 다양한 매력을 가진 배우와 함께하게 되어 기쁘다"며 "상호 간 좋은 시너지를 가질 수 있도록 섬세한 지원을 다할 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

강엔터테인먼트에는 배우 김선영, 공현주, 김동영, 강승현, 김지훈 등이 소속돼 있다.

Advertisement

이번 소속사 이적은 한다감이 첫아들을 품에 안은 지 약 50일 만에 전해진 소식이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 한다감은 지난 2020년 1세 연상의 사업가와 결혼한 뒤 6년 만에 임신에 성공했다. 당시 40대 중반의 나이에 시험관 시술을 통해 첫아이를 갖게 됐다고 밝히며 스스로를 '연예계 최고령 산모'라고 표현해 화제를 모았다. 이후 지난 9월 22일 건강한 아들 주원 군을 출산하며 엄마가 됐다.

최근에는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 임신과 출산 과정, 아들 주원 군과 함께하는 육아 일상을 공개하며 시청자들과 만나고 있다. 출산 후 산후조리원에서 아들과 함께한 모습을 공개하는가 하면 육아에 적극적으로 나서는 남편과 친정 부모님의 모습도 전하며 새로운 가족의 일상을 공유해 왔다.

Advertisement

이런 가운데 출산 후 새로운 소속사까지 찾으면서 연기 활동에도 다시 시동을 걸게 됐다.

한편 한다감은 1999년 MBC 드라마 '사랑을 위하여'로 데뷔했으며, '명랑소녀 성공기', '풀하우스', '서울 1945', '구미호: 여우누이뎐', '아씨 두리안' 등 다수의 작품에서 활약했다.

다음은 한다감 SNS 글 전문.

Advertisement

좋은 파트너를 만나 새로운 회사에서 둥지를 틀게 되었습니다.

소중한 인연,좋은 인연에 감사드립니다.

배우 한다감이 연예계 최고령 산모로 주원이라는 큰 선물을 받고 좋은 인연을 또 선물로 주셨습니다.

항상 감사한 마음으로배우로서 한 걸음 더 도약해 볼께요.

워킹맘으로써도 잘 도전해 보겠습니다.

일도 하고 육아도 함께하는 대한민국의 워킹맘들 존경합니다.

배우 한다감, 주원이 맘 한다감의 도약을 많이 응원해주세요

감사합니다

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com