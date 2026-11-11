31기 옥순 악플러, 알고보니 맘카페 알바생..."돈받고 허위사실 유포"

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[스포츠조선 박아람 기자] '나는 솔로' 31기 출연자 옥순이 자신을 둘러싼 허위사실이 금전적 대가를 받고 작성됐다는 내용의 메시지를 공개 했다.

옥순은 11일 개인 계정에 한 누리꾼으로부터 받은 사과 메시지를 캡처해 게재했다.

해당 메시지에서 작성자는 맘카페 게시글 작성 아르바이트를 하던 중 옥순과 관련한 글을 올렸다고 털어놨다.

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작성자는 "아이 둘을 키우고 있고 외벌이로 생활하다 보니 생활비에 보탬이 되고자 맘카페에 게시글을 작성하는 아르바이트를 하고 있었습니다. 맘카페 업체로부터 전달받은 키워드 바탕으로 글을 작성하고 아르바이트비를 받았습니다"라고 설명했다.

이어 "당시 업체에서 전달받은 옥순 님 키워드를 그대로 활용해 글을 작성했지만 옥순 님에게 얼마나 큰 상처가 될 수 있는지 깊이 생각하지 못했습니다. 돈을 벌기 위해서란 이유로 글의 내용과 표현이 가져올 결과를 충분히 고민하지 못한 채 글을 올린 것은 분명 제 잘못이라고 생각합니다"라고 사과했다.

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또한 "제 글로 인해 옥순 님께 상처와 불편함을 드린 점 진심으로 사과드립니다. 해당 글은 더 이상 유포되지 않기 위해 삭제하였습니다. 결코 악의적인 마음으로 작성할 글은 아니었다. 다시 한 번 진심으로 사과드립니다. 죄송합니다"라고 덧붙였다.

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이 같은 메시지를 공개한 옥순은 당혹감을 감추지 못했다. 그는 "진짜 신기하다. 내가 뭐라고 방송에서 본 모습만 보고 업체에서 키워드까지 줘서 허위사실을 유포하고 그게 돈이 돼 댓글을 달지?"라며 의문을 표했다.

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이어 "당시에 나조차도 모르는 일들이 계속 생기나 무슨 일인가 싶었는데 업체에다 키워드를 누가 시킨 거고 세상이 어떻게 돌아가고 있던 거야...?"라고 적으며 황당한 심경을 드러냈다.

힘든 시간을 견디는 데 가족의 응원이 큰 힘이 됐다는 이야기도 전했다. 옥순은 "이 힘든 시간 가족들 없었으면 어떻게 버텼나 몰라"라며 가족에게 받은 손 편지를 함께 공개했다.

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편지에는 "사랑하는 딸에게. 십 년 동안 쉬지 않고 정말 고생 많이 했다. 지금까지의 경험이 성장의 밑거름이 될 거라 굳게 믿고 새로운 시작을 준비하는 너에게 좋은 일만 가득하고 모든 일이 다 이뤄지길 바란다"는 응원의 글이 담겼다.

앞서 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO' 31기 출연 당시 영숙, 정희와 함께 순자에 관한 대화를 나누는 모습이 공개되면서 이른바 '순자 따돌림 논란'에 휘말렸다. 이후 방송 속 행동과 발언을 둘러싸고 시청자들의 비판이 이어졌다.

이에 옥순은 자신의 행동과 말이 누군가에게 상처를 줬을 가능성을 인정하면서도 특정 출연자를 의도적으로 배척하거나 따돌린 것은 아니라고 해명했다.

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또한 방송 이후 자신을 둘러싼 각종 의혹과 관련해 영호와의 결혼설을 비롯해 임신, 낙태, 유산, 성병, 성형 의혹 등이 사실이 아니라고 반박했다. 온라인상에서 허위사실이 반복적으로 퍼져 정상적인 사회생활에도 어려움을 겪었다며 법적 대응을 진행하고 있다는 입장도 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com