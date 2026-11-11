"로제, 중학교 장기자랑 수준"...美무대서 '아파트' 가창력 논란

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 미국에서 선보인 히트곡 '아파트(APT.)' 라이브 무대를 두고 해외 누리꾼들 사이에서 가창력 논란이 불거졌다.

로제는 지난 7일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)에서 열린 '2026 아트+필름 갈라' 무대에 올라 '아파트'를 열창했다.

미국 연예매체 할리우드 리포터가 공식 SNS를 통해 공개한 공연 영상이 온라인에서 확산되면서 로제의 라이브 실력을 둘러싼 갑론을박이 이어졌다.

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일부 해외 누리꾼들은 "끔찍하다. 중학교 장기자랑처럼 들린다", "목소리가 너무 평범하다. 어떻게 이렇게 유명해졌는지 모르겠다"며 혹평했다.

또 다른 누리꾼들은 "이번 공연에서 보컬이 엉망이다", "숨이 너무 빨리 찬다", "관객을 사로잡을 무대 장악력이 부족하다"며 로제의 가창력에 의문을 제기했다.

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반면 로제를 옹호하는 반응도 나왔다. 일부 누리꾼들은 "이 노래는 기타만으로 연주할 곡이 아니다", "목소리가 악기보다 지나치게 크게 들린다"며 라이브 편곡과 음향 문제를 지적했다.

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특히 같은 행사에서 선보인 다른 곡은 호평을 받았다는 점에서 눈길을 끈다. 미국 음악매체 빌보드는 로제가 록밴드 더 킬러스의 '리드 마이 마인드(Read My Mind)'를 부른 무대에 대해 힘 있는 라이브 보컬과 감정 표현을 긍정적으로 평가했다.

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로제는 이날 '아파트'를 비롯해 '넘버 원 걸(Number One Girl)', '뉴 트릭(New Trick)', '리드 마이 마인드' 등 총 4곡을 선보였다. 글로벌 히트곡으로 세계적인 인기를 얻은 로제가 예상치 못한 라이브 가창력 논란에 휩싸이면서 해외 팬들의 평가도 엇갈리고 있다.

한편 로제는 지난 9월 새 솔로 싱글 '뉴 트릭(New Trick)'을 발매했으며, 현재 2027년 발매를 목표로 두 번째 솔로 정규앨범을 준비 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com