배우♥PD 커플 탄생..이종은 남편 알고 보니 ‘언슬전’ 이민수였다

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[스포츠조선 박아람 기자] '환승연애3' 출신 의사 겸 배우 이종은(활동명 이해니)이 이민수 PD와 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

11일 마이데일리 보도에 따르면 이종은은 지난 8일 서울 모처에서 이민수 PD와 백년가약을 맺었다.

이날 예식은 양가 가족과 친지, 가까운 동료들이 참석한 가운데 진행됐다. 두 사람은 결혼식을 마친 뒤 하와이로 향해 신혼여행을 즐기고 있는 것으로 전해졌다.

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앞서 이종은은 지난달 개인 계정에 미국 뉴욕에서 촬영한 웨딩 화보를 공개해 화제를 모았다. 사진 속 그는 웨딩드레스와 베일을 착용한 채 예비 신랑과 뉴욕 곳곳을 배경으로 다정한 순간을 남겼다.

당시 이종은은 "비웃고 있는 거 아니지? 뛸까? 포인트는 신발. 사랑해"라는 재치 있는 글을 덧붙이며 예비 신랑을 향한 애정을 드러냈다. 이후 유튜브 채널에도 뉴욕 웨딩 스냅 촬영 과정을 담은 영상을 공개해 결혼을 앞둔 설렘을 전했다.

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결혼식에는 '환승연애3'에 함께 출연했던 이주원도 참석했다. 이주원은 "너무 아름답다. 축하해"라는 메시지와 함께 결혼식 현장 사진을 공유하며 축하를 건넸다.

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한편 이종은은 연세대학교를 졸업하고 경희대학교 의학전문대학원에서 의무석사 학위를 취득한 의사다. 2024년 티빙 오리지널 연애 예능 '환승연애3'에 중간 입주자인 '메기'로 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 활동명을 이해니로 바꾸고 2025년 조바른 감독의 단편 영화 '층'에 출연하며 배우로도 활동하고 있다.

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이민수 PD는 2022년 KBS2 '드라마 스페셜-얼룩'으로 연출 활동을 시작했다. 이후 드라마 '가슴이 뛴다' 공동 연출에 참여했으며, tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '오싹한 연애' 등의 메인 연출을 맡았다.

tokkig@sportschosun.com