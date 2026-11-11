유명 연예인, 가사도우미에 또 피소…"반려견에게 물리고 옷장에 갇혔다"

사진출처=카일리 제너 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 유명 모델·방송인 겸 사업가 카일리 제너(29)가 전직 가사도우미로부터 부당 대우와 임금 미지급 등을 이유로 또다시 소송을 당했다. 원고는 제너의 로스앤젤레스 자택에서 일하던 중 옷장에 한 시간 넘게 갇혔으며, 도움을 요청하자 상급자가 자신을 조롱했다고 주장했다. 반려견에게 물리고 후추 스프레이에 얼굴을 다치는 등 여러 차례 부상을 입었지만 적절한 보호와 보상을 받지 못했다는 주장도 제기했다.

미국 연예매체 TMZ, 롤링스톤 등에 따르면 전직 가사도우미 디노라 카롤리나 카브리아 아마야는 지난 5일(이하 현지시각) 로스앤젤레스 카운티 고등법원에 카일리 제너와 관련 회사, 직원들을 상대로 소송을 제기했다.

소장에 따르면 아마야는 2025년 3월부터 제너의 자택에서 가사도우미로 일했다. 그녀는 근무 중 제너의 옷장에 들어갔다가 문이 잠겨 1시간 넘게 갇혔다고 주장했다. 당시 공황발작을 일으켜 상급자에게 전화로 도움을 요청했지만, 상급자는 오히려 자신을 비웃고 조롱했다는 것이다.

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아마야는 결국 누군가 문을 열어줄 때까지 옷장 안에 갇혀 있어야 했다고 주장했다.

작업 도중 부상을 입은 사례도 소장에 포함됐다. 그녀는 2025년 9월 세탁실 서랍을 정리하던 중 안전장치가 제대로 고정되지 않은 후추 스프레이 용기가 작동해 얼굴과 눈에 내용물이 분사됐다고 주장했다. 이 사고로 심한 화끈거림과 시력 이상을 겪었으며, 상급자에게 사고 사실을 알렸지만 충분한 치료 지원이나 업무 조정을 받지 못했다고 밝혔다.

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또한 같은 해 10월에는 반려견 집을 청소하다 제너의 개에게 팔을 물렸다고 주장했다. 그녀는 사고 직후 관리자에게 알렸지만 적절한 도움을 받지 못해 약국에서 일반의약품을 구입해 스스로 치료했다고 소장에 적었다.

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아마야는 부상을 입은 뒤에도 육체적으로 힘든 업무를 계속 수행해야 했다고 주장했다. 눈 통증과 시야 흐림, 두통뿐 아니라 개에게 물린 팔과 손목의 통증, 반복적인 육체노동으로 인한 허리 통증까지 호소했지만 회사 측이 이를 제대로 고려하지 않았다는 것이다.

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임금 문제도 소송의 주요 쟁점이다. 아마야는 통상 주 6일 근무했지만 초과근무 수당을 제대로 받지 못했으며, 제너의 여러 주택을 오가며 업무를 수행하는 과정에서 발생한 이동 시간과 차량 운행 비용도 보상받지 못했다고 주장했다.

그녀는 결국 올해 2월 6일 해고됐다. 소장에 따르면 해고 직전 다른 가사도우미는 차량 운행 비용을 정산 받았지만 자신은 지급받지 못한 이유를 관리자에게 문의했다. 아마야는 임금과 근무 환경에 대한 문제를 제기한 직후 해고됐다며 보복성 조치였다고 주장했다.

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이번 소송에는 제너와 그녀의 회사인 카일리 제너 인코퍼레이티드, 가사도우미 관리 업무를 담당한 직원 및 관련 용역업체 등이 피고로 포함됐다. 아마야는 부당해고와 장애 차별, 보복, 임금 관련 노동법 위반 등을 주장하며 손해배상을 청구했다.

제너 측은 혐의를 전면 부인했다. 변호인은 입장문을 통해 이번 소송들이 앞서 제너의 전직 가사도우미들을 대리했던 동일한 변호사에 의해 제기됐다는 점을 지적했다.

그는 "이 변호사는 부당한 금전적 이익을 얻기 위해 언론의 관심을 이용하려는 것이 분명하다"며 "우리는 이러한 압박에 굴복하지 않을 것이며, 근거 없는 소송에 적극적으로 대응하고 법정에서 우리의 입장을 밝힐 것"이라고 말했다.

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이번 사건은 제너가 전직 직원들로부터 제기된 일련의 소송에 다시 휘말렸다는 점에서도 주목받고 있다. 페이지식스는 이번 사건이 최근 7개월 사이 제기된 제너의 전직 직원 관련 네 번째 소송이라고 보도했다. 앞서 전직 가사도우미 두 명과 개인 요리사도 차별과 괴롭힘, 임금 문제 등을 이유로 제너와 관련 업체들을 상대로 소송을 제기한 바 있다. 제너 측은 원고의 주장을 부인하고 있어 향후 재판 과정에서 양측의 주장이 어떻게 입증될지 주목된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com