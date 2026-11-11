문지인, 발달장애 친동생 손잡고 잠든 ♥김기리에 뭉클…"진짜 착한 내 남편"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문지인이 남편 김기리가 발달장애를 가진 자신의 남동생을 살뜰하게 챙기는 모습을 공개하며 애틋한 마음을 드러냈다.

문지인은 11일 자신의 SNS에 남편 김기리와 남동생 정오 씨가 함께 시간을 보내는 모습이 담긴 영상과 사진을 게재했다.

공개된 영상에는 김기리와 정오 씨가 나란히 누워 잠든 모습이 담겼다. 두 사람은 이불을 덮은 채 손을 꼭 잡고 잠들어 있어 눈길을 끌었다. 문지인은 해당 장면에 "손 꼭 붙잡고"라는 글과 하트 이모티콘을 덧붙이며 애정을 표현했다.

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또 다른 영상에는 김기리가 정오 씨와 함께 가을 정취가 물씬 풍기는 골목길을 걷는 모습이 담겼다. 문지인은 남편의 뒷모습을 공개하며 "매형바라기 처남. 진짜 착한 내 동생, 진짜 착한 내 남편"이라고 적었다.

이어 "그리고 진짜 순둥이 내 아들"이라는 글을 덧붙이며 가족을 향한 사랑을 드러냈다. 특히 김기리가 처남과 자연스럽게 어울리고 손을 잡은 채 잠드는 모습에서 두 사람의 각별한 유대감이 전해졌다.

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김기리는 결혼 전부터 발달장애가 있는 처남을 향한 남다른 애정을 보여왔다. 지난 2024년 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한 문지인은 남편에 대해 "처음 본 날 오빠가 동생 성대모사를 했다. 오빠는 비극도 희극으로 만드는 대단한 사람"이라며 "동생을 있는 그대로 똑같이 대한다. 그게 너무 좋다"고 고마움을 전했다.

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당시 김기리는 "처남은 누구를 봐도 똑같이 대한다. 부끄럼도 없고 남의 단점을 찾지도 않는다"며 "처남 같은 사람이 천사 같은 존재가 아닐까 싶다. 많이 배우게 된다"고 말하며 눈물을 보이기도 했다.

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문지인의 남동생 정오 씨는 11살 터울의 늦둥이 동생으로, 발달장애가 있어 가족들의 보살핌을 받아왔다. 문지인은 방송에서 동생의 지적 능력이 어린아이 수준이라고 밝히며 남다른 애정을 드러낸 바 있다.

특히 정오 씨는 2024년 5월 열린 문지인과 김기리의 결혼식에서 예물을 전달하는 화동으로 나서 화제를 모았다. 당시 정오 씨는 환하게 웃으며 버진로드를 달려와 누나에게 예물을 건넸고, 문지인은 동생의 모습에 눈물을 쏟았다.

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문지인은 "동생이 저렇게 가만히 있지 않는 스타일인데 그날은 처음부터 끝까지 표정도 밝고 행복해했다"며 "환하게 웃으며 저에게 달려와 준 게 너무 감사하고 행복했다"고 털어놨다.

이후 김기리는 처남과 함께 여행을 떠나는가 하면, 장인·장모가 오랜 돌봄에서 잠시 벗어나 휴식을 취할 수 있도록 돕는 등 가족을 향한 애정을 꾸준히 보여왔다.

한편 문지인과 김기리는 2024년 5월 결혼했으며, 한 차례 유산의 아픔을 겪은 뒤 지난 8월 7일 첫아들을 품에 안았다. 결혼 2년 만에 부모가 된 두 사람은 SNS와 방송을 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com