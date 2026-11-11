젠슨황 '불륜스캔들'에 현직 변호사 "돈 많은 사람 치고 바람 안 피는 사람 거의 없어"

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[스포츠조선 김소희 기자] '피의 게임3', '더 커뮤니티' 등에 출연해 얼굴을 알린 임현식 변호사가 최근 온라인상에서 화제를 모은 젠슨 황 관련 불륜 의혹에 대해 솔직한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

11일 임현식 변호사는 자신의 SNS 계정에 "대체로 이렇습니다(반박 시 님 말이 다 맞음)"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 한 여성과 임현식 변호사가 남녀 관계에 관한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 영상 속 여성은 임현식에게 "돈 많은 남자치고 바람 안 피는 사람 없는 것 같다"며 최근 불거진 젠슨 황 관련 사생활 의혹을 언급했다.

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이어 "어떻게 생각하시냐"고 질문하자 임현식은 잠시의 망설임도 없이 "저도 거의 본 적 없는 것 같다"고 답했다. 예상보다 단호한 대답에 여성은 놀란 듯 "진짜요?"라고 되물었고, 임현식은 짧게 "응"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

여성은 결국 "대충격"이라고 반응하며 당혹스러운 기색을 드러냈다. 짧은 대화였지만 임현식의 담담한 답변과 이에 놀라는 여성의 상반된 반응이 웃음을 유발했다.

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해당 영상이 공개되자 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "저렇게 프레임 씌우면 안 된다"며 특정 성별이나 경제적 조건을 기준으로 외도 여부를 일반화하는 발언에 우려를 나타냈다. 반면 "진짜 충격적이다"라며 임현식의 답변에 놀라움을 드러내는 반응도 나왔다.

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개인적인 경험에서 비롯된 의견이라 하더라도 이를 모든 사람에게 적용할 수는 없다는 지적과 함께, 영상 속 발언을 두고 다양한 해석이 이어지는 분위기다.

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한편 임현식 변호사는 넷플릭스 예능 '피의 게임3'와 '더 커뮤니티', '더 로직' 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

젠슨 황은 최근 중국 국가안전부(MSS)의 스파이로 지목된 중국 기업인 앨리스 황(중국명 황러)과 연인 관계라는 의혹에 휩싸인 바 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com