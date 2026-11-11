"55년 쌓인 엔돌핀 폭발"…이아현, 한미 왕복항복권 당첨 '즉석 댄스'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이아현이 LA-인천 왕복 항공권 2장에 당첨된 기쁨을 주체하지 못하고 즉석 댄스를 선보였다가 뒤늦게 후회했다고 고백해 웃음을 자아냈다.

이아현은 11일 자신의 SNS에 "저 순간에는 정말 55년간 쌓아뒀던 엔돌핀이 한꺼번에 폭발 돌출되는 것 같다가 집에 돌아오는 내내 얼마나 창피하고 후회스러웠던지"라는 글과 함께 여러 개의 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 한 주류 브랜드 미국 지사 골프 토너먼트 행사에 참석한 이아현이 경품에 당첨되는 순간이 담겼다.

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특히 행사장 대형 스크린에는 'AIR PREMIA 한국 왕복 항공권'이라는 문구가 등장했고 자신의 이름이 호명되자 이아현은 두 팔을 번쩍 들어 올리며 기쁨을 감추지 못했다.

이아현은 흰색 민소매 상의와 검은색 바지를 입은 채 환하게 웃으며 양팔을 흔들었다. 이어 무대에서는 한쪽 다리를 들고 몸을 흔드는 등 즉석 댄스를 선보이며 흥을 폭발시켰다. 주변 참석자들도 박수를 보내며 이아현의 당첨을 축하했다.

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이어진 사진에서 이아현은 당첨된 항공권 증서까지 직접 공개하며 기쁨을 다시 한번 인증했다. 공개된 증서에는 항공사 로고와 함께 'LA-인천(서울) 이코노미 왕복항공권 1매(양도불가)'라는 문구가 적혀 있다. 미국 로스앤젤레스와 한국 인천을 오가는 이코노미석 왕복 항공권으로 발행일인 2026년 11월 8일과 항공사 관계자의 서명까지 담겨 눈길을 끌었다.

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그러나 정작 당사자는 집으로 돌아가는 내내 자신의 행동을 후회했다고. 이아현은 "그냥 우아하고 얌전하게 '감사합니다'라고 인사만 할걸. 댄스하라고 하면 '아휴, 저 춤 못 춰요! 이런 특별 상품을 주신 진로 법무장님 감사드려요!'라고만 했을걸"이라며 당시 상황을 떠올렸다. "했지만 뭐 어쩌겠어. 이미 저렇게 되어버린 걸"이라며 자신의 흥 넘치는 모습을 체념한 듯 받아들여 웃음을 안겼다. 그러면서 "골프 토너먼트 열어주셔서 너무 감사합니다. 한국 잘 다녀올게요"라며 감사 인사를 전했다.

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이아현은 "피드 올리면서도 너무 창피하다"면서도 "어쩜 티켓을 두 장씩이나!"라고 덧붙여 왕복 항공권 당첨에 대한 기쁨을 다시 한번 드러냈다.

한편 이아현은 1994년 데뷔해 드라마 '내 이름은 김삼순', '꽃보다 남자', '내 딸 서영이' 등 다양한 작품에서 활약하며 사랑받았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com