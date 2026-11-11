빠니보틀, 261만 유튜브 수익 얼마길래..."방송 보다 훨씬 더 많이 벌어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 261만 구독자를 보유한 여행 유튜버 빠니보틀이 "방송 출연보다 유튜브 활동으로 훨씬 더 많은 돈을 번다"고 솔직하게 밝혔다.

지난 10일 유튜브 채널 '강지영의 동그라미'에는 빠니보틀과 전 프로바둑기사 이세돌이 게스트로 출연해 강지영과 이야기를 나눴다.

영상 속 빠니보틀은 방송 출연 기준을 묻는 질문에 "많은 분들이 오해하시는 게 '돈 벌려고 여행은 안 가고 맨날 방송만 한다'라고 하시는데 유튜브가 훨씬 돈을 많이 번다"라고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "방송을 왜 하냐고 사람들이 물어보면 나는 재미 위주로 한다"며 "여행은 많이 가서 요즘에는 재미를 못 느끼고 있다. 근데 방송은 좀 안 해본 것들을 많이 하고, 여행 아닌 다른 것들을 하니까 재밌어서 많이 나가는 편"이라고 설명했다.

그러면서 빠니보틀은 "그러다 보니 요즘 돈을 좀 많이 못 벌어서 다시 유튜브를 해야 한다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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빠니보틀은 현재 ENA '지구마불세계여행4'에 출연 중이며, 오는 12월 방송되는'카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'에 출연한다.

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anjee85@sportschosun.com